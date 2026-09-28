První návštěvníci v pondělí, o svátku svatého Václava, přišli kolem 08:00, sál se otevřel v 09:00. „Chtěli jsme být na místě brzy, obávali jsme se, že budeme dlouho čekat,“ řekl Tomáš Malaska, který přijel s rodinou z Olomouce.
Ve Vladislavském sále byl poprvé jako dítě, nyní šlo o jeho druhou návštěvu. Výstavu ocenil. „Díval jsem se jak na architekturu, tak na exponáty, akorát to samozřejmě nestíháte. Nechcete zdržovat, přitom se ještě snažíte děckám vysvětlit, o co tady vlastně jde,“ přiblížil Malaska.
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Na korunovační klenoty se stály dlouhé fronty, přilákaly lidi z Česka i zahraničí
S rodinou přijel do Prahy na tři dny Michal Bečica z Uherského Hradiště a letošní výstavu korunovačních klenotů, která je zdarma, si nechtěli nechat uniknout. Klenoty uvidí poprvé, uvedl.
Kvůli přístupu na výstavu, který je možný jen od Hradčanského náměstí přes Jižní zahrady Pražského hradu, radí na třetím nádvoří lidem informátor. Neustále v pondělí čelil dotazům, kudy a jak dlouho, a to v různých jazycích. Radil odpolední návštěvu, výstava se uzavře v 17:00.
České korunovační klenoty tvoří svatováclavská koruna, královské žezlo a jablko, jejich kožená pouzdra, poduška pod korunu a korunovační plášť s doplňky.
Výstava zájemcům přibližuje příběh českých korunovačních klenotů od jejich uložení na Karlštejně v 16. století přes přesun do Vídně během třicetileté války až po jejich slavnostní převoz do Prahy v roce 1791.
Součástí výstavy jsou také předměty spojené se správou a ochranou klenotů, například historické klíče strážců korunního archivu a korunovačních klenotů, korunovační roucho z roku 1653. Panovnické portréty a další dobová vyobrazení připomínají spojení korunovačních klenotů s habsburskou dynastií, jejímž prvním panovníkem se v říjnu 1526 stal Ferdinand I. Habsburský.
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Školáci poprvé viděli korunovační klenoty. Čekal jsem magii, ne zlato, divil se třeťák
Klenoty jsou dlouhodobě uloženy v Korunní komoře ve svatovítské katedrále. Vyjmout je lze pouze v případě, že se sejde všech sedm klíčníků. Jsou jimi prezident, premiér, předsedové Senátu a Sněmovny, pražský arcibiskup, pražský primátor a děkan Metropolitní kapituly svatého Víta v Praze. O každoročním vystavování korunovačních klenotů rozhodl prezident Petr Pavel předloni. Loni si je prohlédlo více než 51.500 návštěvníků včetně škol. Letos výstava začala nejprve pro školy 15. září, od 19. září do 28. září byla pro veřejnost.