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Výstava korunovačních klenotů na Hradě se posouvá. Kdy budou k vidění

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  19:12
Prezident Petr Pavel a dalších šest zástupců státu, církve a města Prahy v...

Prezident Petr Pavel a dalších šest zástupců státu, církve a města Prahy v úterý otevřelo Korunní komoru ve svatovítské katedrále, kde se uchovávají české korunovační klenoty. (16. září 2024) | foto: Radek Vebr, MAFRA

Na Pražském hradě proběhlo slavnostní zahájení výstavy českých korunovačních...
Slavnostní ukládání českých korunovačních klenotů na Pražském hradě (29. září...
Slavnostní ukládání českých korunovačních klenotů na Pražském hradě (29. září...
Slavnostní ukládání českých korunovačních klenotů na Pražském hradě (29. září...
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Výstava českých korunovačních klenotů se pro veřejnost oproti původnímu plánu otevře o den později, v sobotu 19. září. Důvodem je páteční konání protokolární akce v areálu Pražského hradu. Korunovační klenoty budou ve Vladislavském sále pro veřejnost vystaveny zdarma do pondělí 28. září.

Výstava s podtitulem Habsburkové 500 seznámí návštěvníky s osudy korunovačních klenotů od nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trůn v roce 1526 do konce 18. století. Klíčníci klenoty slavnostně vyzvednou z Korunní komory v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v pondělí 14. září. Následně si je budou moci prohlédnout školní třídy.

Hrad opět vystaví korunovační klenoty, připomene osud Habsburků

Prezident Petr Pavel předloni rozhodl o tom, že budou klenoty na Hradě vystavovány každoročně. Na podzim 2024 na výstavu zavítalo 46 609 lidí, loni podle Hradu přišlo 51 553 návštěvníků, včetně škol z celého Česka.

Výstava bude sledovat příběh českých korunovačních klenotů od jejich uložení na Karlštejně v 16. století přes přesun do Vídně během třicetileté války až po slavnostní převoz do Prahy v roce 1791. Tehdy se na přání zemských stavů natrvalo vrátily na Pražský hrad a staly se jedním z klíčových symbolů české státnosti, historické tradice a národní identity.

Architektonické řešení výstavy připravuje tým studia Olgoj Chorchoj pod vedením českých designérů Michala Froňka a Jana Němečka. Klenoty letos podle Hradu doplní také korunovační roucho z roku 1653 a další vzácné artefakty.

Korunovační klenoty se vrátily do katedrály. Prohlédl si je rekordní počet lidí

„Do centra pozornosti se dostane bohatě zdobené královské žezlo a jablko, které si Ferdinand I. objednal roku 1533 u augsburského zlatníka Hanse Hallera,“ uvedl k výstavě v červnu kurátor Štěpán Vácha z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR. „Původně šlo o jeho osobní panovnické insignie, v 17. století však nahradily starší gotické žezlo a jablko, a staly se tak součástí českých korunovačních klenotů. Po dlouhé době bude opět vystaveno královské roucho, užívané při korunovacích českých králů v 18. století,“ dodal.

Hrad znovu ukáže korunovační klenoty. A přidá výstavu o jejich osudech za války

Součástí výstavy budou i předměty spojené se správou a s ochranou klenotů, například historické klíče strážců korunního archivu a korunovačních klenotů, kterými se v minulosti uzamykala dvojice dveří vedoucích do korunního archivu u Svatováclavské kaple.

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