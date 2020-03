Řidiči příměstských autobusů nejsou chráněni, ROPID žádá kraj o změnu

14:02 , aktualizováno 14:02

Zatímco do autobusů pražské MHD nemohou cestující kvůli ochraně řidičů před koronavirem nastupovat předními dveřmi, na příměstských linkách přicházejí řidiči do kontaktu s lidmi nadále. Prodávají jim jízdenky, berou od nich peníze. Organizátor dopravy ROPID to chce změnit, Středočeský kraj ale o věci zatím nejednal.