Praha dá radnicím na koronavirus 300 korun na obyvatele a objednala roušky

Peníze město vezme z rezervy pro krizová opatření, do níž radní převedli 396,5 milionu, magistrát je bude mezi jednotlivé části rozdělovat podle počtu obyvatel. Každá radnice dostane 300 korun na obyvatele. Rozhodli o tom dopoledne zastupitelé.

Praha chce zároveň nakoupit tři miliony chirurgických roušek a půl milionu respirátorů za celkem 123 milionů korun. Náměstek primátora Petr Hlubuček uvedl, že materiál by měl dorazit do neděle, i když s ohledem na situaci na trhu to není jisté. Město podle něj také plánuje poskytnout veřejnosti dezinfekci, kterou nechává míchat na ČVUT z lihu zabaveného celní správou.

Radní Prahy pro zdravotnictví Milena Johnová řekla, že předběžná dohoda s dodavateli se týká objednávky třívrstvých chirurgických roušek v ceně 20 korun za kus a respirátorů typu FFP2 po 120 korunách. Pomůcky by měly přijít z Indie a Turecka. Radní uvedla, že s ohledem na situaci na trhu je možné, že pomůcky v termínu nedorazí, potom by město od objednávky ustoupilo.

„Pokud by nám roušky měly přijít do týdne či dvou, tak je to bezpředmětné,“ doplnil Hlubuček. Do té doby podle něj již lidé budou mít roušky ušité.

Jiná je situace v případě respirátorů, které město bude dále shánět i v případě pozdějšího dodání, protože jsou nutné pro zajištění služeb. Johnová dodala, že i když se v případě dodání počítá s distribucí pomůcek mezi veřejnost, prioritní jsou zdravotníci a lidé, kteří pracují se seniory a dalšími ohroženými skupinami.

Praha si na nedostatek pomůcek opakovaně stěžovala, čeká také na dodávku 15 tisíc respirátorů z dodávky, kterou centrálně objednal Plzeňský kraj. Ta se však zdržela v Anglii, kvůli zpoždění město podle vyjádření primátora Zdeňka Hřiba dostane slevu.

Hlubuček dále řekl, že město má denně k dispozici zhruba dva kubické metry dezinfekce, kterou vyrábějí na ČVUT ze zabaveného lihu. Zatím je využívá například v MHD, kde jsou umístěny nádoby s dezinfekcí pro cestující, nabízí je také městským částem.

„Za chvíli je budeme moci nabídnou i veřejnosti,“ dodal Hlubuček.

Statisíce pro hasiče

Kromě finanční injekce pro radnice zastupitelé schválili i přidělení 3,9 milionů korun jednotkám dobrovolných hasičů. Početnější jednotky dostanou 115 tisíc korun a ty menší 100 tisíc korun.



Zastupitelé také zrušili maximální finanční limit rozpočtových opatření, které mohou radní rozhodnout bez vědomí zastupitelstva.



Radní jsou zmocněni provádět rozpočtová opatření pouze do výše 50 milionů korun. Nad tento limit o nich musí rozhodnout zastupitelstvo. Tento limit byl dočasně zrušen, a to kvůli boji s koronavirem. Výjimku tvoří případy, které výslovně vyhrazuje zastupitelům.