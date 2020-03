Hygienička: K izolaci seniorů z domovů lze najít objekt, personál stěží

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznámil, že byste situaci v nemocnici měli jako hygiena prověřit.

My tam neustále situaci prověřujeme. Opatření tam byla nastavená ve spolupráci s ústavní hygienou, kterou v nemocnici mají a ta funguje dobře. Na oddělení následné péče si otestovali všechny klienty a personál, kdy si myslím, že všechny výsledky ještě nemají. Včera (ve středu, pozn. red.) tam byla provedena také celková dezinfekce odbornou firmou, která provedla dezinfekci všech pokojů a míst na oddělení.

A na plicní klinice, odkud byly další dvě nakažené sestry, se provedla také?

Tam teď nejsou nové případy, takže nepokládám za nutné, abychom toto dělali i tam. Onemocnění tam byla, a to v souvislosti s tamním pacientem (nemocný taxikář, který byl ve vážném stavu převezen do Všeobecné fakultní nemocnice, pozn. red).

Došlo podle Vás k nějakému pochybení ze strany nemocnice?

Je to těžké, když se tam vyskytne člověk, který třeba nemá příznaky onemocnění úplně klasické, popřípadě se ty příznaky skryjí za nějaké základní onemocnění. Ještě jsou to všechno staří lidé, kteří jsou polymorbidní (s větším počtem zdravotních komplikací a chorob, pozn. red.), takže mohou mít dušnost i z jiných důvodů. Ta infekce se tak vlastně v první chvíli neodhalí a personál k pacientovi nepřistupuje tak, jak by měl, protože neví, že je infekční. Nemyslím si tedy, že by tam došlo k pochybení.

Kromě celkové dezinfekce, doporučili jste i jiná opatření?

Tam je složitá situace. Zdravotnická zařízení nejsou už schopná přijímat pozitivní pacienty. Ta kapacita nelze naddimenzovat. Thomayerova nemocnice je zařízení, které je nějak vybaveno, má osobní ochranné pomůcky, pacienti jsou odizolovaní a personál ví, co má dělat. V tuto chvíli je zásada odebrat všem testy, abychom věděli, jak na tom jsou. V případě, že budou pozitivní, tak kolem nich zavést bariérový režim. Tím, že se udělala celková dezinfekce, neměl by tam virus přetrvávat. Myslím, že jsme udělali maximum. Vypadá to, že to je od začátku od nějakého zdroje a ne, že by to předával personál prostřednictvím chyb.

Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly se mohly zřejmě sestřičky nakazit při svlékání ochranných oděvů. Neměl by se zavést ještě nějaký bezpečnostní krok?

To je jenom o edukaci správného svlékání, které je velmi složité. A je i složitější než oblékaní, protože samozřejmě ten oblek může být už kontaminovaný. Takže to ústavní hygiena školí a má i videa, jak se má správně svlékat.

Zmínila jste naddimenzování zdravotnických zařízení. Jsou tedy nyní plně obsazená?

Situace se mění podle stavu nemocných. Spousta lidí je v domácí izolaci, ale nějaké případy musí být odvezeny – i ty, kdy jsou pacienti ve společných zařízeních. Takže to neumím teď přesně říct.

Nákaza se potvrdila i u klientů v domovech pro seniory na Chodově a v Michli, kde zemřely i dvě seniorky. Tam už jste také jednali?

Jednáme a je to stejné. Všem byly v obou domovech provedeny testy. V domově v Michli byla také provedena celková dezinfekce odbornou firmou. V domově Donovalská k tomu dojde dnes.

Domovy pro seniory jsou velmi rizikové. Máte přímo pro ně nějaká doporučení navíc?

Měli jsme k řešení krizových scénářů jednání na magistrátu s radní pro sociální služby a zdravotními službami. Do toho jsme zpracovaly s ředitelkou pražské hygieny Zdeňkou Jágrovou stanovisko pro sociální služby, jak mají postupovat. Že by měly oddělit klienty na menší skupinky, mít izolační pokoje a v případě výskytu potíží daného klienta izolovat ještě před výsledkem testu.



Co by krizový plán obnášel?

Nyní se řeší výběr nějakého objektu prostřednictvím magistrátu, do kterého by se mohli přestěhovat klienti zařízení, které by nedokázalo splnit naše požadavky.

Pro domovy je asi překážkou nedostatečná kapacita…

Ano a také mají málo personálu. Když teď někoho dáme z personálu do karantény, tak není, kdo by se o klienty staral.

A hrozí nějakému domovu v Praze tento krizový plán?

Zatím není sehnaný objekt a my jako hygienická stanice nedisponujeme žádnými objekty, takže těžko mohu někam umístit například sedmdesát seniorů. Jsme napadáni, že jsme neuzavřeli domov v Michli, ale nevím, jak bychom ho mohli zavřít. To by pak klienti museli zůstat na ulici.

Takže není ani kapacita, ani personál?

Personál už vůbec ne. Bude menší problém najít objekt než personál.



A kdyby toto obojí nechybělo, tak byste domov v Michli uzavřeli?

Kdyby to bylo vše zajištěné, tak bychom to nějakým způsobem mohli takto řešit. V momentě, kdy ten objekt nemám a potřebuji to řešit teď hned, tak jediné, co mohu udělat je otestovat personál, udělat dezinfekci a zajistit personálu ochranné pomůcky.