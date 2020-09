Praha řeší epidemiologickou situaci, zřejmě zavede roušky na 2. stupni škol

Nyní platí na školách v celé zemi povinnost nosit roušku ve společných prostorách mimo třídy, tedy na chodbách či toaletách.

Hlavní město je epidemií nemoci covid-19 nejhůře postiženým regionem v Česku. Od začátku týdne byl nový koronavirus v Praze prokázán ve více než 900 případech. Rekordní přírůstek bylo úterních 372 nakažených.

Hřib ve středu večer v televizi CNN Prima News uvedl, že s hygieniky chce mluvit primárně o možnosti zavedení roušek na středních školách, možná i na druhém stupni základních škol.

Povinnost nosit ve školách roušky s výjimkou prvního stupně zavádí už od pondělí v Jihočeském kraji.

„Teď začíná docházet k šíření covidu na školách, respektive začínáme mít záchyty ze škol,“ zdůvodnil primátor, proč chce řešit situaci právě ve vzdělávacích zařízeních.

Předseda Asociace ředitelů základních škol Černý ve středu řekl, že podle ředitelky pražských hygieniků Jágrové je zavedení roušek v pražských školách i při výuce pravděpodobné. „V té souvislosti jsme se bavili o tom, jak dlouho by to mohlo trvat, a ona mi řekla, že to vypadá na delší dobu,“ řekl Černý.