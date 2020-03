Jen žádnou paniku. Koronavirus není ebola, říká náměstek primátora Hlubuček

V celé republice platí od čtvrtka nouzový stav. Co to znamená pro hlavní město?

Hlavní město svolalo krizový štáb a zavedli jsme opatření, která kopírují to, co vyhlásila Bezpečnostní rada státu. Co se týče dalších opatření, zřídili jsme od pátku krizovou telefonní linku 800 106 166 speciálně pro seniory, kteří jsou nejohroženější skupinou občanů. Zvedla se obrovská vlna solidarity od dobrovolníků a neziskového sektoru. Pomáhají nám chránit seniory, aby nevycházeli do většího uskupení lidí. Aby byli ideálně doma a měli zajištěné základní potřeby. Zejména potraviny a léky. Zavedli jsme spolupráci se soukromým sektorem, což jsou donáškové služby Košík.cz, Rohlík.cz, ale i Liftago nebo Tesco. Je možné si objednat potravinové i hygienické balíčky. Tím pádem můžeme obsloužit více lidí. Když si budete objednávat nákup a budete si individuálně vymýšlet, co si nakoupíte, mohou ty služby kolabovat. Takto jednotně bude možné obsloužit tisíce obyvatel.