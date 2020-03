Praha chce v tržnici vyklidit nevěstinec, ubytuje tam bezdomovce

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) už společnosti Eroc poslal dopis s výzvou. Firma nemá s městem uzavřenu nájemní smlouvu,a to se s ní nyní soudí o opuštění prostor.

Praha rovněž hledá ubytovny a další místa, kde lidi žijící na ulici dočasně ubytuje.

„Domácí karanténu nemají (bezdomovci) kde držet a stejně tak nemohou splnit požadavek ‚po práci hned domů’, protože nemají ani jedno. Museli jsme tedy vytipovat prostory pro jejich nouzové ubytování. Mezi ně patří mimo jiné i budova, kterou nelegálně využívá společnost Eroc v jedné z hal tržnice,“ řekl Hřib.

Praze v současné době schází dostatek prostoru pro ubytování bezdomovců. Společnost v tržnici využívá v hale číslo 18 prostor o výměře přes 1 700 metrů čtverečných. Ubytovat tady lidi bez domova má za cíl zamezit šíření koronaviru bezdomovci.

Společnosti dal Hřib tři dny na vyklizení. „Jako hejtman a primátor, který má povinnost podle krizového zákona koordinovat nouzové ubytování, jsem se rozhodl vyzvat provozovatele tohoto zařízení k vyklizení prostor do 72 hodin. Pokud tak neučiní budeme postupovat v souladu s krizovým zákonem,“ řekl Hřib.

Nevěstinec v tržnici funguje od roku 1998. Firma Eroc měla smlouvu s někdejším nájemcem areálu, firmou Delta Centre. Přímo s městem nájemní smlouvu nikdy neuzavřela. Magistrát před nedávnem vyhrál soudní spor s Delta Center, které soud nakázal areál vyklidit a uhradit dlužné nájemné i s takzvaným příslušenstvím. Podle města je proto firma Eroc v areálu neoprávněně. Spor řeší soud.

Jednatel firmy Zbyněk Matela na jednání zastupitelů loni v prosinci řekl, že klub 20 let bez problémů fungoval a přispěl k odstranění prostituce z ulic. Zhruba 600 „výkonných umělkyň“, jak pracovnice označoval, by se podle něj v případě uzavření klubu přesunulo do centra. Po městě chtěl nájemní smlouvu.

Zastupitelé s tím nesouhlasili. Náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha Sobě) řekl, že by to navíc bylo nezákonné.

Magistrát již začal kvůli hrozbě nákazy koronavirem jednat s majiteli o pronájmu objektů, kde by dočasně ubytoval bezdomovce. Jedná také o místech, kde by postavil stany, a mění režim některých zařízení z nočního na celodenní provoz. Kvůli dodržování karantény chce město dočasně ubytovat několik set lidí bez domova.