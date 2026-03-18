Student vyhrožoval spolužačce. Pražská škola provedla evakuaci, zasáhla policie

„Na konzervatoři v Olšanské ulici jsme dnes prověřovali oznámení, podle kterého jeden ze studentů vyhrožoval své spolužačce,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Na místě zasahovali policisté a kriminalisté.
„S podezřelým jsme v kontaktu a zatím zjišťujeme, co se stalo,“ dodal Hrdina. Podle něj ale nikomu nehrozilo žádné nebezpečí.
„Objevily se i informace, že student vyhrožoval vystřílením školy. To ale není podloženo na pravdě,“ dále uvedl.
Svědkyně události sdělila redakci iDNES.cz, že škola poslala studenty domů bez udání důvodu. To, proč se to stalo, se studenti i jejich rodiče dozvěděli až od policie. Případ tak podle ní vyvolal vlnu obav.
Redakci se nepodařilo sehnat vyjádření konzervatoře.
