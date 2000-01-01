Konvoj historických armádních vozidel v pátek v centru Prahy připomněl 81. výročí konce druhé světové války. Před budovou velvyslanectví Spojených států amerických na Malé Straně si mohli lidé zhruba desítku zrekonstruovaných vozů prohlédnout. Akce se zúčastnil i velvyslanec USA Nicholas Merrick, který v proslovu zdůraznil společné hodnoty obou zemí. „Američtí vojáci nám v roce 1945 společně s českým odbojem vštípili jednu velmi důležitou myšlenku: že svoboda není dar, ale odpovědnost, kterou je třeba chránit,“ řekl.
Autor: Petr Topič, MAFRA
„Akce připomíná účast americké armády při osvobození západních Čech a je nejen poctou všem zúčastněným vojákům americké armády, ale i splněným přáním a možností generála George Smitha Bethana osvobodit Prahu,“ řekl na slavnosti plukovník Bettinez z Klubu třetí armády.
„Za šest měsíců, co jsem byl vyslancem, jsem pochopil také jednu věc, a to je, že čeští občané hráli důležitou roli v historii Spojených států, a to především v Texasu, odkud já sám pocházím,“ řekl na akci Merrick.
Americký velvyslanec Nicholas Merrick připomněl také roli české komunity v počátcích Spojených států, které letos oslaví 250 let od svého vzniku, i americkou roli v dějinách Československa. Pohovořil také o důležitosti vzájemné spolupráce v rámci Severoatlantické aliance (NATO). Na fotce je s manželkou Leslie Merrickovou.
Slavnosti k výročí konce druhé světové války se pořádá pravidelně od roku 2005, a to vždy poslední pátek v dubnu. Oslavy vyvrcholí na začátku května v Plzni.
Ukázky vozidel doprovodilo hudební vystoupení ústřední hudby české armády, zazněla také česká a americká hymna.
„Je hodně věcí, které různé země propojují. Jsou to zájmy na úrovni vlády, na úrovni obrany a jsou to zájmy obchodní, ale to, co dvě země spojuje nejvíce, jsou sdílené hodnoty,“ řekl na akci Merrick s tím, že tyto hodnoty souvisely s touhou po svobodě.
Konvoj svobody, který organizátoři letos uspořádali již 21. rokem, následně odjel do jižních a západních Čech.
Tam má vzdát hold americkým jednotkám, které tyto části země v roce 1945 osvobodily.
Plzeňské Slavnosti svobody navštíví letos válečný veterán z USA Joseph Thurmond, který s 94. pěší divizí prošel jihozápad Čech. Přijede krátce po svých stých narozeninách. Slavnosti, které navštěvují desetitisíce lidí, se uskuteční od 1. do 6. května a nabídnou dobové vojenské kempy, přelety historických i současných letadel, koncerty i doprovodné aktivity.
Na slavnostech před americkým velvyslanectvím na Malé Straně nechyběly americké vlajky, které vojáci a vojačky rozdávali. Před zrekonstruovanými vozy hrdě stáli také váleční veteráni.
Slunečné počasí přilákalo Pražany, turisty i školní skupiny. Ty si s nadšením a americkou vlaječkou v ruce prohlížely historické vozy.
