Hledal jsem, co by šlo prodat, přiznal muž zaseknutý v kontejneru. Vytáhli ho hasiči

Smíchovští hasiči v pondělí odpoledne vyprošťovali muže, který se zasekl v kontejneru na elektroodpad. Podle svých slov se tam snažil najít něco, co by mohl zpeněžit, jelikož je již více než půl roku bez zaměstnání a bez domova. Policisté ho podezřívají z přestupku proti majetku.
Smíchovští hasiči vyprošťovali muže zaseknutého v kontejneru. (19. ledna 2026) | foto: HZS hl. m. Prahy

Událost se stala po 16. hodině v ulici U Nikolajky. „Na místo vyrazili policisté společně s hasiči. Těm se podařilo muže, který zde byl zaseknutý, vytáhnout spodní částí ven poté, co kontejner převrátili na bok,“ popsala pro iDNES.cz policejní mluvčí Eva Kropáčová.

Smíchovští hasiči vyprošťovali muže zaseknutého v kontejneru. (19. ledna 2026)

Podle ní muž narozený roku 1988 neutrpěl žádné poranění. „Na místo jsme sice byli povoláni, ale než jsme stihli dojet, byli jsme odvoláni,“ doplnil mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.

Policie muže podezřívá z přestupku proti majetku. „Uvedl, že je více než půl roku bez zaměstnání, že je bez domova a v kontejneru hledal něco, co by mohl zpeněžit,“ sdělila Kropáčová.

Muž se zasekl v kontejneru na elektroodpad a zemřel. Mohl se udusit, míní záchranka

Hasiči před lezením do kontejneru na elektroodpad nebo na textil varují. Je totiž nebezpečné a v některých případech může skončit až smrtí. Takový případ řešily pražské záchranné složky například před necelými dvěma roky, kdy se v kontejneru zasekl mladý muž a zemřel.

20. února 2024

KRIMI

