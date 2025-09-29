Z kontejneru trčely jen nohy. Muž hledal v elektroodpadu mobil, strážníkům se chlubil

Pomoci muži, který se zabořil do kontejneru s elektroodpadem, z něhož mu trčely jen nohy, a vyšetřit jeho počínání vyrazili o víkendu strážníci z Prahy 4. Přes svízelně vyhlížející situaci muž nakonec pomoc nepotřeboval a z kontejneru vylezl sám. V odpadu se sháněl po použitelném mobilním telefonu.

Na žádost Policie ČR vyjela v sobotu v půl třetí odpoledne hlídka strážníků z Prahy 4 prověřit oznámení do ulice Na Rolích, kde muž vlezl do kontejneru určeného na elektroodpad.

Když strážníci přijeli na místo, viděli, jak z kontejneru čouhají jen natažené nohy. Muž byl od hlavy po pás ponořený v odpadové nádobě, u níž byla přiražená plastová popelnice.

Když se strážníci ptali, jak je na tom, ujišťoval je, že z kontejneru dokáže vylézt sám. Po několika výzvách muž kontejner sám bez pomoci opravdu opustil. „Jé, já se omlouvám, jsem nevěděl, že to je policie,“ spustil muž poté, co vylezl ven.

Když se ho strážníci zeptali, co v kontejneru pohledával, odpověděl stručně: „Já hledám telefon, kvůli práci.“

Praha čelí lokální epidemii žloutenky. MHD se bude dezinfikovat jako za covidu

Strážník se ho poté pochybovačně zeptal, zda vůbec nalezne v kontejneru nějaký funkční. „Ha ha, minulý Vánoce jsem jich vyndal 47 s pěti až desetiletou zárukou,“ pochlubil se muž.

Strážníci ho následně poučili o tom, že veškerý majetek v popelnicích a kontejnerech patří obci a muž se tak dopouští krádeže. Zároveň zjistili, že muž je v pátrání.

„Při následné kontrole totožnosti bylo zjištěno, že 46letý muž je v pátrání Policie ČR. Strážníci ho proto předali na služebnu státní policie k dalšímu opatření. Přestupek s ním vyřešili domluvou,“ uvedla městská policie na Facebooku.

