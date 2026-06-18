Skutečně? Lidé mají zámek spojený spíše s novějšími epochami.
Konopiště má výhodu, že se zde zachoval i středověký hrad. A opravdu je o zhruba šedesát let starší než Karlštejn. To je gotika a pak tu máme renesanci, baroko v jižní části a ve třetím patře byt arcivévody Františka Ferdinanda d’Este. Můžeme tak návštěvníkům ukázat rozmanitý pohled na téměř 800 let historie. Zámek má navíc asi nejvzácnější sbírky v celé republice.
Hosté si užijí i chuťovými buňkami, u každé postavy totiž zjistí, co jí chutnalo a čím se v horku osvěžovala.