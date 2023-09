Známému zasadil nožem sedm bodných ran. Jen jsem se ho dotkl, tvrdil u soudu

Dva muži, jedna žena, alkohol a zřejmě žárlivost. Tato kombinace byla na počátku konfliktu, který podle obžaloby skončil pokusem o vraždu.

Padesátiletý Volodimir Jarovenko pochází z Doněcka na Ukrajině. Do Česka přijel se svou partnerkou Viktorií letos v lednu. Práci si našli ve Filmovém studiu Barrandov. Jarovenko si tam přivydělával na stavbě, kde se začátkem února seznámil se čtyřiatřicetiletým krajanem Vasilem.

Viktorie vypověděla, že se v Praze s Jarovenkem rozešla. Její expartner tvrdí, že ji stále miloval. V den incidentu všichni tři –⁠ i s Vasilem –⁠ popíjeli v Kobylisích v prvním patře místního supermarketu. Následovala prý vyhrocená slovní výměna a fyzická potyčka.

„S Viktorií jsme se začali hádat, Vasil zasáhl a udeřil mě do čelisti. Rozbil mi hubu. Spadl jsem na zem a praštil jsem se do hlavy. Když jsem se zvedal, uhodil mě znovu. Omdlel jsem. Pak jsem přišel k sobě, ale oni už tam nebyli. Šel jsem na ubytovnu a uviděl jsem je sedět v parku na lavičce. Viktorie mě spatřila a vykřikla: ten tě pěkně zmlátil!“ tvrdí Jarovenko. Je přesvědčený, že k tomu Vasila navedla.

Podle obžaloby pokračoval Jarovenko na ubytovnu, vzal nůž a vrátil se do parku, kde mladšího soka bodl sedmkrát do horní poloviny těla. „Ke smrti poškozeného nedošlo jen díky jeho aktivní obraně, útěku a následnému poskytnutí lékařské pomoci,“ uvedla státní zástupkyně Jana Murínová.

„Nůž jsem měl náhodou v bundě“

Jarovenko odmítá, že se jednalo o pomstu a že chtěl mladšího muže zavraždit. Trvá na tom, že si nůž nepřinesl z ubytovny, ale náhodou ho našel v pravé kapse bundy. Zbraní prý chtěl agresivnímu krajanovi jenom pohrozit.

„Nožem jsem se ho jen dotkl. Teď vím, že jsem ho bodl sedmkrát, ale tehdy jsem si myslel, že to bylo tak třikrát nebo čtyřikrát. To poslední (nejvážnější) bodnutí bylo, když jsem málem spadl na zem. On se rychle pohnul, já jsem se rychle pohnul, nůž byl ostrý. Neviděl jsem, kam jsem ho bodl,“ hájí se Ukrajinec.

„Kdyby mě napoprvé nenapadl, kdybych neomdlel a kdyby pak ke mně v parku znovu neběžel, tak bych nůž vůbec nevytahoval. Netušil jsem, že můžu dostat takovou ránu do hlavy a pak nechápat, co se děje. Nemohl jsem rozpoznat následky toho, co dělám. Nikdy v životě jsem takovou situaci nezažil. Byl to instinkt, bránil jsem se v sebeobraně. Pokud bych ho chtěl zavraždit, tak bych mu dával hned od počátku silné rány,“ dodal.

Na dotaz předsedy senátu potvrdil, že Vasil žádnou zbraň neměl. „Ale je o dvacet let mladší,“ ohradil se Jarovenko.

Pobodaný muž se dostal k supermarketu, kde mu lidé přivolali záchranku. Vypověděl, že tehdy před útokem za nimi Jarovenko přišel a vulgárně expartnerce nadával, aby už šla domů. Nepopírá, že staršího muže udeřil. Kamerové záznamy pak podle obžaloby zachytily Jarovenka, jak jde na ubytovnu a vrací se zpět.

Za plánovaný pokus o vraždu mu v případě uznání viny hrozí od dvanácti do dvaceti let vězení. Hlavní líčení by mělo pokračovat začátkem října.