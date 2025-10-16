Pobodaná žena v pražském bytě. Policie hledá podezřelého, může být nebezpečný

  15:03
Kriminalisté vyšetřují násilný incident, který se dnes odehrál v bytě v centru Prahy. Při konfliktu mezi mužem a ženou utrpěla žena bodné zranění. Po podezřelém muži policie pátrá, zveřejnila jeho fotografie a upozorňuje, že může být ozbrojený a nebezpečný.
Pátrání po podezřelém muži po incidentu s bodným zraněním v centru Prahy.

Pátrání po podezřelém muži po incidentu s bodným zraněním v centru Prahy. | foto: Policie ČR, síť X

„Kriminalisté od dnešního poledne objasňují násilný trestný čin, který se stal v Soukenické ulici v Praze 1. V bytě došlo k incidentu mezi mužem a ženou, na jehož konci skončila poškozená s bodným zraněním. Nyní pátráme po podezřelém muži, který může být ozbrojený a nebezpečný,“ uvedli policisté na síti X.

Podle snímku z dnešního rána měl podezřelý na sobě zelené triko, černou bundu, modré rifle a šedou bekovku.

Kriminalisté vyšetřují násilný incident, který se odehrál v bytě v centru Prahy. (16. října 2025)

„Pokud na muže narazíte, volejte okamžitě linku 158,“ vybízí policie.

„Vyslali jsme posádku záchranářů, lékaře a inspektora. Zasahovali jsme u pořibližně čtyřicetileté ženy, která utrpěla bodné poranění. Po vyšetření a následném ošetření byla předána do traumacentra,“ sdělil pro iDNES.cz mluvčí záchranářů Karel Kirs.

Zda je žena mimo ohrožení života, nedokázal říct, nicméně v průběhu zásahu byla při vědomí.

