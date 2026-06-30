Pojmenováním stanic metra D se komise zabývala už v březnu. Rozhodnutí o pojmenování Depa Písnice odložila podle Hrdinky na později.
„Dohodli jsme se, že se počká, až se tam postaví nová čtvrť a z ní pak vzejde název stanice. Ale pan náměstek Beránek chtěl radě předložit názvy jako celek. Proto chtěl po komisi definitivní název,“ vysvětlil Hrdinka.
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Komise proto zvažovala názvy vycházející z tamního místopisu jako Prameny, Bělnice, Kálek, Musil či Vídeňská čtvrť. Nakonec se přiklonila k názvu Prameny, pro který hlasovalo devět z 11 členů komise.
V lokalitě totiž existuje ulice Pramenná, zastávka U Studánky a v oblasti pramení jeden ze zdrojů Kunratického potoka. Zachovat název Depo Písnice komise nechtěla.
„Má se za to, že nazývat něco depo není správně. Když se řekne depo, představíte si seřadiště vlaků. A když u toho vyroste čtvrť, bude to znít nepatřičně, kdyby se jezdilo do depa,“ vysvětlil Hrdinka. Podle něj byla chyba dát jméno Depo Hostivař konečné stanici linky A.
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Doporučení komise není pro radu závazné. „Uvidíme, zda navržené názvy budou radou posvěceny, je možné, že ne. Nemohu předjímat, ale většinou to tak je,“ doplnil Hrdinka.
Diskusi o pojmenování stanic metra linky D odstartoval loni návrh na změnu názvu stanice Olbrachtova. Kritikům se nelíbilo, že měla nést název po novináři a spisovateli Ivanu Olbrachtovi (vlastním jménem Kamilu Zemanovi), který byl komunistou a po druhé světové válce se aktivně účastnil nástupu komunistické strany k moci.
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Linka D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole. Stavba první části linky mezi Pankrácí a Olbrachtovou začala v roce 2022, záhy měl navazovat druhý úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory. Ten se však zdržel o více než 2,5 roku kvůli opakovaným napadením tendru u antimonopolního úřadu, jeho stavba začala až před dvěma týdny.
V září letošního roku plánuje dopravní podnik vypsat zakázku na stanice Libuš a Depo Písnice. Linka D by měla minimálně v úseku mezi Olbrachtovou a Novými Dvory začít jezdit ve druhé polovině roku 2032, jezdit na ní budou automatické vlaky. Výhledově město plánuje prodloužení linky z náměstí Míru na náměstí Republiky.
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19. června 2026