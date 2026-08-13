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Je to dobrá zpráva pro všechny řidiče, které víc než měsíc a půl trápily uzavřené nájezdy a objížďky na této důležité komunikaci. Technická správa komunikací ale zvládla veškeré opravy, dokonce s předstihem dvou dnů.
Auta se po novém asfaltu projedou poprvé ve čtvrtek pozdě odpoledne, či spíše až večer.
„Kbelská se bude otvírat postupně. Začne se kolem 18. hodiny, kdy dojde k postupnému odstraňování provizorního značení či úpravě pruhů,“ řekla iDNES.cz mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková.
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Dobrá zpráva pro řidiče. Auta se na zrekonstruovanou Kbelskou vrátí dřív
Plné zprovoznění se čeká kolem půlnoci ze čtvrtka na pátek.
Rekonstrukce byla rozdělena do dvou etap. V té první, která začala 2. července, dělníci opravovali první z obou pásů a více než 150 kanalizačních vpustí. Celkem položili asi45 tisíc tun nových vysoce odolných asfaltových směsí.
Na stavbě denně pracovalo 100 až 150 lidí. Doprava v opačném pásu byla po dobu rekonstrukce vždy vedena v režimu 1+1.
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Brzy také skončí úprava autobusových linek v souvislosti s rekonstrukcí ulice. Na Kbelskou se v sobotu vrátí jejich provoz v plném rozsahu s jednou výjimkou.
Linky 159, 186, 201, 209, 302, 413 a 953, které rekonstrukce této dopravní tepny odkázala na výlukové trasy, se vrátí do svých podob ze začátku léta.
V rámci optimalizace provozu za účelem eliminace přenášení zpoždění dojde ke zkrácení linky 110 do trasy Třeboradický hřbitov - Hloubětín a v trase Bazén Hloubětín - Dolní Počernice ji nahradí autobusová linka 206.