Konec okresů Smíchov či Žižkov. Za vznikem Velké Prahy byla snaha udržet vliv

Spořitelní spolek, jeden poplužní dvůr, pěstování zelí a 1 069 většinou českých obyvatel kromě šesti výjimek. Tak Místopis Království českého charakterizuje na počátku 20. století obec Strašnice. Na poštu se odsud jezdilo do Vršovic, fara se nalézala v Olšanech. Šlo o jednu z obcí v žižkovském okrese – typické, veskrze venkovské sídlo za hranicemi Prahy. I to náleželo v roce 1920 mezi 37 obcí a osad z okresů Karlín, Žižkov, Královské Vinohrady a Smíchov, které zákon zahrnul do československé metropole.