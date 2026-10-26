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Konec letitého vyhnanství. Softballisté Berouna pokřtili novou arénu, stavba ale nekončí

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  13:17
Slavnostní otevření Algotech arény, domovského stánku softballistů klubu...

Slavnostní otevření Algotech arény, domovského stánku softballistů klubu Piranhas Beroun. (25. října 2026) | foto: Magdalena Rybáková

Slavnostní otevření Algotech arény, domovského stánku softballistů klubu...
Slavnostní otevření Algotech arény, domovského stánku softballistů klubu...
Slavnostní otevření Algotech arény, domovského stánku softballistů klubu...
Slavnostní otevření Algotech arény, domovského stánku softballistů klubu...
13 fotografií
Byly za tím roky dřiny, příprav a jednání. A stovky zápasů mimo město, které nosí ve svém názvu. Teď si softballisté a softballistky klubu Piranhas Beroun mohou říct: Jsme konečně doma. V neděli tu otevřeli zbrusu novou Algotech arénu za šest milionů korun. Naplno ji zatím ještě nevyužijí, stavba nejmladšího softbalového hřiště v Česku totiž zdaleka není u konce.

„Jsme samozřejmě nadšení a máme velkou radost, že po dlouhých jedenácti letech od založení klubu máme svůj domovský stánek. Je to obrovský milník pro celý klub, naše děti, trenéry i rodiče,“ řekl iDNES.cz předseda klubu Michal Maryška.

Co na tom, že nedělní počasí nepřálo, že bylo chladno a pršelo. Co na tom, že kvůli chybějící infrastruktuře nebylo kde pořádně zaparkovat.

Piranhas Beroun

vznik klubu 2015

  • sdružuje přes 300 dětí, patří k nejúspěšnějším v ČR, v roce 2025 získal 11 medailí na vrcholných soutěžích mládeže
  • v roce 2026 se do soutěží ČSA zapojilo 10 mládežnických týmů
  • Největší úspěchy v 2026
    žákyně U13 – 2. místo MČR
    kadeti U16 – 2. místo MČR
    juniorky U20 – semifinále MČR
    U9 – 3. místo v Rookie Ballu
    kadeti a hráčky U11 – 1. místo v Open poháru
  • 7 žákyň reprezentovalo Středočeský kraj na letošní Olympiádě dětí a mládeže v Praze – 2. místo

Na slavnostní otevření areálu ležícího v těsném sousedství autobusového a vlakového nádraží, hned vedle berounského skateparku, dorazily stovky hostů včetně zástupců samosprávy, kraje, sponzorů i softballové asociace.

A nechyběli pochopitelně ani mladí hráči, jimž je nová Algotech aréna určená a kteří v neděli hřiště jako první oficiálně vyzkoušeli.

Klub disponuje celkem 10 dětskými a mládežnickými družstvy, celkem to je 200 hráčů a hráček. A provozuje dalších 10 kroužků se 150 dětmi.

S celkovou členskou základnou více než 400 lidí je druhým největším klubem v Česku, po pražských Joudrs.

K dispozici tu je hrací plocha s antukovým vnitřním polem, ochrannou sítí za domácí metou a stojí tu už také základy pro dvě budoucí pálkařské klece. To budou jedny z hlavních investic v dalším období.

Slavnostní otevření Algotech arény, domovského stánku softballistů klubu...
Slavnostní otevření Algotech arény, domovského stánku softballistů klubu...

„Areál je sice oplocený, ale hřiště kromě backstopu nemá vlastně nic. Důležité je teď vybudování dugoutů. Není tu vlastně ani elektřina, inženýrské sítě a zatím není ani možnost zavlažování vnějšího pole,“ líčí Maryška. Chybí také pořádné parkoviště a příjezdová komunikace.

Důležité ale je, že hráči a hráčky zde už mohou alespoň trénovat. Nemusejí tak dojíždět na hřiště po okolí, například do Příbrami či Radotína.

Počátek stavby berounského softballového areálu (začátek května 2026).
Stavba berounského softballového areálu (červenec 2026)

Počátky stavby berounského softballového areálu

První soutěže už v dubnu 2027

A brzy tu ti nejmladší odehrají i první mistrovské zápasy. „Já věřím, že soutěže typu coachballová liga hráčů do 11 let se zde budou hrát už v dubnu příštího roku, stejně jako soutěže žáků a žákyň,“ je přesvědčený Maryška.

Kadetské a juniorské kategorie, které hrají tvrdším míčem, si budou muset ale ještě počkat a na své mistrovské zápasy a turnaje dál dojíždět.

Arénu v ulici U Cukrovaru tu začali budovat letos v květnu. Dosavadní náklady na vybudování arény lehce přesáhly šest milionů korun. Dvě třetiny pokryly sponzorské a partnerské dary a stovky drobných přispěvatelů, kteří se zapojili do vypsané sbírky.

Slavnostní otevření Algotech arény, domovského stánku softballistů klubu Piranhas Beroun. (25. října 2026)

„Zbytek, tedy asi 1,5 milionu, šel z peněz, které máme na provoz klubu,“ upřesnil Maryška s tím, že sbírka na další budování arény zdaleka nekončí. Klub se snaží získat peníze i z dotačních titulů.

Do roku 2030 by tu podle předchozích vizí mohly stát softballová hřiště dvě. Ale také hokejbalová hala či venkovní hokejbalové hřiště.

A právě v tom roce by se na novém softballovém hřišti podle Maryšky mohla odehrát i jedna z prvních velkých mezinárodních akcí – evropský šampionát v jedné z mládežnických kategorií.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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Konec letitého vyhnanství. Softballisté Berouna pokřtili novou arénu, stavba ale nekončí

Slavnostní otevření Algotech arény, domovského stánku softballistů klubu...

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