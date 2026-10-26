„Jsme samozřejmě nadšení a máme velkou radost, že po dlouhých jedenácti letech od založení klubu máme svůj domovský stánek. Je to obrovský milník pro celý klub, naše děti, trenéry i rodiče,“ řekl iDNES.cz předseda klubu Michal Maryška.
Co na tom, že nedělní počasí nepřálo, že bylo chladno a pršelo. Co na tom, že kvůli chybějící infrastruktuře nebylo kde pořádně zaparkovat.
Piranhas Beroun
vznik klubu 2015
Na slavnostní otevření areálu ležícího v těsném sousedství autobusového a vlakového nádraží, hned vedle berounského skateparku, dorazily stovky hostů včetně zástupců samosprávy, kraje, sponzorů i softballové asociace.
A nechyběli pochopitelně ani mladí hráči, jimž je nová Algotech aréna určená a kteří v neděli hřiště jako první oficiálně vyzkoušeli.
Klub disponuje celkem 10 dětskými a mládežnickými družstvy, celkem to je 200 hráčů a hráček. A provozuje dalších 10 kroužků se 150 dětmi.
S celkovou členskou základnou více než 400 lidí je druhým největším klubem v Česku, po pražských Joudrs.
K dispozici tu je hrací plocha s antukovým vnitřním polem, ochrannou sítí za domácí metou a stojí tu už také základy pro dvě budoucí pálkařské klece. To budou jedny z hlavních investic v dalším období.
„Areál je sice oplocený, ale hřiště kromě backstopu nemá vlastně nic. Důležité je teď vybudování dugoutů. Není tu vlastně ani elektřina, inženýrské sítě a zatím není ani možnost zavlažování vnějšího pole,“ líčí Maryška. Chybí také pořádné parkoviště a příjezdová komunikace.
Důležité ale je, že hráči a hráčky zde už mohou alespoň trénovat. Nemusejí tak dojíždět na hřiště po okolí, například do Příbrami či Radotína.
Počátky stavby berounského softballového areálu
První soutěže už v dubnu 2027
A brzy tu ti nejmladší odehrají i první mistrovské zápasy. „Já věřím, že soutěže typu coachballová liga hráčů do 11 let se zde budou hrát už v dubnu příštího roku, stejně jako soutěže žáků a žákyň,“ je přesvědčený Maryška.
Kadetské a juniorské kategorie, které hrají tvrdším míčem, si budou muset ale ještě počkat a na své mistrovské zápasy a turnaje dál dojíždět.
Arénu v ulici U Cukrovaru tu začali budovat letos v květnu. Dosavadní náklady na vybudování arény lehce přesáhly šest milionů korun. Dvě třetiny pokryly sponzorské a partnerské dary a stovky drobných přispěvatelů, kteří se zapojili do vypsané sbírky.
„Zbytek, tedy asi 1,5 milionu, šel z peněz, které máme na provoz klubu,“ upřesnil Maryška s tím, že sbírka na další budování arény zdaleka nekončí. Klub se snaží získat peníze i z dotačních titulů.
Do roku 2030 by tu podle předchozích vizí mohly stát softballová hřiště dvě. Ale také hokejbalová hala či venkovní hokejbalové hřiště.
A právě v tom roce by se na novém softballovém hřišti podle Maryšky mohla odehrát i jedna z prvních velkých mezinárodních akcí – evropský šampionát v jedné z mládežnických kategorií.