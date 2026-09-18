Pátek za svítání: Žádné oplocení, žádné čekání na stříhání pásky. Nový vjezd a výjezd k obchodnímu centru na Zličíně je připravený na první auta. Zatím ho sice využili pouze jednotlivci, přeci jen obchody se tu otvírají až v 9 hodin, ale dá se čekat, že během dne začne aut podstatně přibývat.
Nový vjezd a výjezd k Metropoli Zličín vede z Rozvadovské spojky pouze směrem na Rudnou a dál na Plzeň. Ústí těsně před křížením dálnice D5 s Pražským okruhem.
Ale i tak je to úspěch, protože pro spoustu řidičů půjde o přímou cestu a bude také rychlejší. Dosud totiž i právě z Rozvadovské spojky museli směrem k obchodnímu centru absolvovat cestu přes několik světelných křižovatek.
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A to sjet z hlavní, najet směrem ke Globusu na Řevnickou, zařadit se do levého pruhu a pak čekat a čekat, až se posunou k jediné křižovatce ve směru k obchodnímu centru.
A tam se ještě museli střídat, opět na semaforech s krátkými intervaly zelené, s auty v protisměru.
„Nové napojení z Rozvadovské spojky představuje důležitý krok ke snadnější a plynulejší dostupnosti našeho centra. Věříme, že jej ocení jak pravidelní návštěvníci, tak lidé, kteří k nám přijíždějí z celé Prahy, Středočeského kraje i dalších regionů,“ řekla Kateřina Kleslová, marketingová manažerka Metropole Zličín.
Příprava nového dopravního řešení začala už před šesti lety, samotná realizace trvala posledních 11 měsíců.
Součástí projektu je most přes železniční testovací trať pražského dopravního podniku. Ten tvoří monolitická železobetonová konstrukce, na níž bylo použito asi 400 kubíků betonu a 90 tun ocelové výztuže.
Stavba si zároveň vyžádala několik přeložek inženýrských sítí, včetně vedení velmi vysokého napětí. Investorem projektu je společnost CGI Metropole.
A ještě jedna drobnost. Parkování v areálu Metropole Zličín je po tři dny od pátku do neděle zdarma.