Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Končí autobusová linka přes Waltrovku, její provoz plně přebírají nové trolejbusy

Autor:
  8:57
Trolejbusy Bozankaya SNG 12T nahradily v úseku Na Knížecí - Waltrovka -...

Trolejbusy Bozankaya SNG 12T nahradily v úseku Na Knížecí - Waltrovka - Jinonice autobusy. Linka nově jezdí pod číslem 52 (září 2026) | foto: DPP - Petr Hejna

Trolejbusy Bozankaya SNG 12T nahradily v úseku Na Knížecí - Waltrovka -...
Trolejbusy Bozankaya SNG 12T nahradily v úseku Na Knížecí - Waltrovka -...
Trolejbusy Bozankaya SNG 12T nahradily v úseku Na Knížecí - Waltrovka -...
První jízda trolejbusu na lince číslo 52 na trase Na Knížecí - U Waltrovky. (1....
33 fotografií
Od pondělí už nejezdí autobusy z Knížecí přes Waltrovku na Jinonice. Plně je totiž nahrazují trolejbusy. Mění se také číslo linky z 137 na novou 52.

Linka Na Knížecí – Waltrovka – Jinonice se tak od prvního pondělního výjezdu plně změnila na trolejbusovou 52. Dopravní podnik na ni nasadil nové vozy Bozankaya SNG 127.

Novinkou na trolejbusové lince 52 je, že na rozdíl od autobusové linky 137 bude ze zastávky Waltrovka do Jinonic zajíždět každý druhý spoj, a to jak o pracovních dnech, tak o víkendech a svátcích.

Nová trolejbusová linka v Praze. První spoj jel plný, nadšenec ho vyhlížel dvě hodiny

„Po několikaměsíčním kombinovaném provozu trolejbusové linky 52 po boku autobusové 137 jsme se dostali do stavu, kdy Dopravní podnik po odstranění nedostatků převzal od výrobce takový počet vozidel, který nám umožní překlopit tuto, pro Malvazinky klíčovou, linku plně do elektrické trakce,“ uvedl Jaromír Beránek, náměstek primátora pro dopravu.

Pro nasazení do pravidelného provozu na trolejbusové lince 52 jsou připraveny vozy Bozankaya SNG 12T evidenčních čísel 527–531, 533–537 a 540. Vozy 538 a 539 se připravují do provozu.

Dieselové autobusy nicméně budou do budoucna sloužit jako provozní záloha na lince 52, a po převedení na trvale trolejbusový provoz také na linkách 51 a 53 stejně, jako je tomu na stávajících linkách 58 a 59.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Osmnáctiletý řidič dostal na mokré silnici smyk. Po srážce s autem v protisměru zemřel

Na silnici mezi Kolínem a Poděbrady došlo k vážné dopravní nehodě, při které...

Po střetu s protijedoucím vozidlem zemřel osmnáctiletý řidič na silnici mezi Kolínem a Poděbrady. Na místo jely všechny složky záchranného systému, druhého řidiče převezly letecky do nemocnice.

Špinavá plocha na Zličíně zmizí, vznikne tu obří P+R. Nová stanice metra se nevyplatí

V ulici Na Radosti na pražském Zličíně jen několik set metrů od stanice metra...

Praha postaví nové velkokapacitní parkoviště P+R. Budova pro téměř 600 aut bude na Zličíně v ulici Na Radosti. Jen několik stovek metrů od konečné stanice metra linky B. Součástí budou i nové...

Slavia - Plzeň 2:1, hektický závěr, ve 101. minutě rozhodl Chorý z opakované penalty

Sestřih zápasu
Tomáš Chorý ze Slavie reaguje v zápase s Plzní.

Slávističtí fotbalisté byli blízko třetí remíze v sezoně, ale ztrátu bodů nakonec v jedenácté minutě nastavení odvrátili z opakované penalty a Plzeň v 9. kole porazili 2:1. První pokutový kop poslal...

Konec kolon a zbytečného stání na semaforech. Novinka zkracuje příjezd k obchodnímu centru

Nové napojení vjezdu k Metropoli Zličín z Rozvadovské spojky. Brána s...

Řidiči přijíždějící k obchodnímu centru v Praze na Zličíně od pátečního rána nemusejí stát v dlouhých kolonách. Po letech příprav a téměř roční realizaci se otevřel druhý vjezd a výjezd k Metropoli....

Rychlý pokles Jizery uprostřed závodu poničil lodě. Událost prověřuje policie

Pokles vody na řece Jizeře poškodil kajaky během závodu ve slalomu.

O okolnosti srpnového závodu kajaků na řece Jizeře v Benátkách nad Jizerou se zajímají policisté i Česká inspekce životního prostředí. Kvůli výraznému poklesu vody se tam poškodily desítky lodí.

Končí autobusová linka přes Waltrovku, její provoz plně přebírají nové trolejbusy

Trolejbusy Bozankaya SNG 12T nahradily v úseku Na Knížecí - Waltrovka -...

Od pondělí už nejezdí autobusy z Knížecí přes Waltrovku na Jinonice. Plně je totiž nahrazují trolejbusy. Mění se také číslo linky z 137 na novou 52.

21. září 2026  8:57

Hromadná nehoda šesti vozidel ráno uzavřela D5 směrem na Prahu

ilustrační snímek

Dálnici D5 ve směru na Prahu uzavřela v pondělí ráno hromadná nehoda pěti osobních aut a dodávky. U Rudné zasahují složky integrovaného záchranného systému. Jeden člověk má lehká zranění. Místo...

21. září 2026  7:47,  aktualizováno  8:33

Chorý? Neskutečné, co zvládne. Trpišovský o Plzni, podzimu i Zimovi: Na repre nebude

Trenér Jindřich Trpišovský ze Slavie dává pokyny v utkání s Plzní.

Při hodnocení první poloviny podzimní části fotbalové ligy se tak trochu nechal unést. „Vážím si, kde jsme, protože vyhrát jakýkoli zápas je těžký. Sakra těžký,“ pronesl Jindřich Trpišovský s...

21. září 2026  8:30

U letiště přibývá kolon. Kvůli dostavbě křižovatky řidiči zahlcují objízdné trasy

Druhá etapa výstavby křižovatky Aviatická u letiště v Praze (září 2026)

Rozšiřování přetížené křižovatky ulic Aviatická a Lipská u Letiště Václava Havla Praha dopadá na sousední Nebušice. Řidiči jedoucí po dálnici D7 se totiž úseku raději vyhýbají, což vede k většímu...

21. září 2026  7:30

O české pivní kultuře píše i BBC. Výčepní nosí půllitry, i když si neřeknete

ilustrační snímek

Praha je pro zahraniční turisty městem Staroměstského náměstí, Karlova mostu a Pražského hradu. Kdo však chce poznat českou metropoli z pohledu místních, měl by podle britského BBC zamířit na jedno....

21. září 2026

Měl jsem mžitky před očima, líčil Chorý. I když penaltu nedal, věřil si i na druhou

Plzeňský Lukáš Červ bojuje o míč s Tomášem Chorým ze Slavie.

Ze hřiště ho odnesli na nosítkách. „Měl jsem mžitky před očima, skácel jsem se, ani nevím, co se stalo,“ líčil Tomáš Chorý. Krátce předtím, ve 101. minutě zápasu, rozhodl šlágr devátého kola...

20. září 2026  21:55

Drama na Slavii: Dvě penalty místo jedné, pak nadávky. Sudí musí mít cit, řekl Kováč

Plzeňský trenér Radoslav Kováč reaguje v zápase se Slavií.

Opakovaná penalta, sedm minut od faulu ke gólu a skoro čtvrthodina nadplán. Bláznivější finiš nevymyslíte. Poslední ligový šlágr před reprezentační přestávkou mířil v Edenu k remíze 1:1, když...

20. září 2026  21:21

Kladno opět vítězné, Kometa má první výhru. Pardubice uspěly, slaví i Litvínov

Kladenští hráči dávají gól v zápase s Libercem.

Hokejová extraliga zakončila svůj první týden, v neděli měla na programu neúplné třetí kolo. Kladno v něm opět vyhrálo, Liberec porazilo 3:1. Shodným výsledkem si poradila Kometa s Hradcem Králové,...

20. září 2026  16:45,  aktualizováno  20:46

Slavia - Plzeň 2:1, hektický závěr, ve 101. minutě rozhodl Chorý z opakované penalty

Sestřih zápasu
Tomáš Chorý ze Slavie reaguje v zápase s Plzní.

Slávističtí fotbalisté byli blízko třetí remíze v sezoně, ale ztrátu bodů nakonec v jedenácté minutě nastavení odvrátili z opakované penalty a Plzeň v 9. kole porazili 2:1. První pokutový kop poslal...

20. září 2026  17:16,  aktualizováno  20:08

Chci makat a pomoct Spartě, hlásí Jurásek. Nevole fanoušků? Nebylo to jednoduché

Sparťanský křídelník Matěj Jurásek (vpravo) v souboji o míč během zápasu s...

Ve sparťanském dresu už se prosadil minulý týden v poháru na půdě Viktorie Žižkov, na první ligovou trefu ale stále čeká. „Věřím, že ten gól přijde až to bude důležité,“ usmál se křídelník Matěj...

20. září 2026  18:51

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Olomouc - Sparta 0:3, jasná výhra hostů. Krásně pálil Mercado, pomohl i vlastní gól

Sestřih zápasu
Sparťan Ebrima Singhateh se raduje z gólu svého týmu během zápasu s Olomoucí.

Sparťanští fotbalisté si před reprezentační přestávkou připsali důležitou výhru 3:0 na půdě Olomouce. Skóre utkání devátého kola otevřel krásnou střelou Mercado, ve druhé půli si pak vlastní gól dal...

20. září 2026  14:06,  aktualizováno  17:22

Hasiči předali majiteli vyhořelou halu v Rynholci, vyšetřování pokračuje

Požár haly v areálu skládky na Rakovnicku (18. září 2026)

Hasiči v neděli předali majiteli průmyslovou halu na zpracování plastů v Rynholci na Rakovnicku, kterou v pátek zachvátil požár. Způsobil škodu asi 400 milionů korun. Likvidaci požáru zatím...

20. září 2026  13:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet