Končí autobusová linka přes Waltrovku, její provoz plně přebírají nové trolejbusy

Linka Na Knížecí – Waltrovka – Jinonice se tak od prvního pondělního výjezdu plně změnila na trolejbusovou 52. Dopravní podnik na ni nasadil nové vozy Bozankaya SNG 127.
Novinkou na trolejbusové lince 52 je, že na rozdíl od autobusové linky 137 bude ze zastávky Waltrovka do Jinonic zajíždět každý druhý spoj, a to jak o pracovních dnech, tak o víkendech a svátcích.
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„Po několikaměsíčním kombinovaném provozu trolejbusové linky 52 po boku autobusové 137 jsme se dostali do stavu, kdy Dopravní podnik po odstranění nedostatků převzal od výrobce takový počet vozidel, který nám umožní překlopit tuto, pro Malvazinky klíčovou, linku plně do elektrické trakce,“ uvedl Jaromír Beránek, náměstek primátora pro dopravu.
Pro nasazení do pravidelného provozu na trolejbusové lince 52 jsou připraveny vozy Bozankaya SNG 12T evidenčních čísel 527–531, 533–537 a 540. Vozy 538 a 539 se připravují do provozu.
Dieselové autobusy nicméně budou do budoucna sloužit jako provozní záloha na lince 52, a po převedení na trvale trolejbusový provoz také na linkách 51 a 53 stejně, jako je tomu na stávajících linkách 58 a 59.