V pražských Roztylech otevřelo centrum pro Ukrajinky, nabízí hlídání dětí

Centrum se nachází mezi lesem a křižovatkou Jižní spojky a 5. května asi kilometr pěšky od stanice metra C Roztyly. Passerinvest plánuje na místě bývalých jatek Interlov stavět byty, podle zakladatele a ředitele skupiny Radima Passera však stavba ještě dva roky nezačne. Skupina už začala s přeměnou přilehlé zeleně na lesopark, který mohou klienti centra také využívat.

„Zakoupili jsme hotovou modulární sestavu buněk, která byla původně určena do Německa jako školka,“ uvedl Passer. Náklady na vybudování centra byly podle firmy asi osm milionů korun a podařilo se ho i s podporou Prahy 11 zprovoznit za několik týdnů. „Není to trvalé řešení, ale ve střednědobém horizontu může hodně pomoci,“ dodal Passer.

Vnitřní uspořádání centra nabízí čtyři třídy, sociální zařízení, kuchyňku a zázemí pro personál. O jeho provoz se stará Nadační fond Help Ukraine. Hlavním cílem zařízení je nabídnout ukrajinským matkám možnost hlídání dětí, aby si mohly zřídit nutné administrativní úkoly, hledat práci nebo pracovat.

Ve frontě čeká sto dalších maminek

Vznik centra ocenil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). „Téměř polovina všech příchozích jsou děti. Vůbec není otázkou, jestli máme pomáhat, nebo nemáme. My pomáhat musíme,“ řekl. „Doufám, že toto bude příklad dobré praxe a takových míst uvidíme více,“ dodal.

Podobně se vyjádřil i pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), který ocenil spolupráci soukromého sektoru a místní samosprávy. „Je to něco, co budeme potřebovat, aby vznikalo i na dalších městských částech,“ řekl.

Předseda správní rady Nadačního fondu Help Ukraine Vladimír Gergel uvedl, že fond plánuje budovat i další podobná zařízení, ale potřebuje finanční podporu státu. „Potřebujeme dostatek peněz, dotací, a my si to potom zařídíme sami,“ řekl. Doplnil, že fond má nyní ve frontě 100 maminek, které by rády někam umístily děti, ale nemají kam. Činnost fondu ocenil i starosta Prahy 11 Jiří Dohnal (Piráti), podle kterého se jeho zástupci na radnici obrátili bezprostředně po invazi Ruska na Ukrajinu a radnice jim poskytla veškerou součinnost.