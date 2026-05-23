Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Špína na odboj i facky při výslechu. Jak komunisté v roce 1946 rozjeli kampaň

Jan Bohata
  11:01
Vybičovaná kampaň okořeněná demagogií, polopravdami a „podpásovkami“ předchází každé volby. Některé z těchto atributů možná budou doprovázet letošní podzimní, komunální volby. Mimořádné věci se však děly před květnovými volbami 1946.
Fotogalerie3

Václav Kopecký na mítinku v České Lípě (květen 1946) | foto: ČTK

V dubnu před 80 lety kampaň gradovala v režii komunisty ovládaného ministerstva informací setkáním s žurnalisty. Několik hodin se zde valila špína na demokratický odboj. Vypovídají o tom také neznámé dokumenty z fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS).

Volby 1946

  • 11 let – po takto dlouhé pauze od posledních voleb šli lidé v neděli 26. května1946 k parlamentním volbám. Kandidátní listiny byly přísně vázané, voliči tedy nemohli přidělovat kandidátům preferenční hlasy.
  • 36 procent – s tímto podílem platných hlasů v Praze zvítězili komunisté. Národní socialisté inkasovali 33,3 procenta, lidovci 15,9 a sociální demokraté 14,5. Podíl prázdných lístků dosáhl 0,3 procenta.

Gestapismus? Jen fackujeme. I tato informace poněkud zarazila žurnalisty, především z nekomunistických listů, kteří v pondělí 8. dubna 1946 dorazili na tiskový odbor ministerstva informací.

Byl to úřad ovládaný kovaným stalinistou Václavem Kopeckým, jenž hosty pozval na konferenci zpravodajskopolitických redaktorů.

Nešlo však, jak se ukázalo, o klasickou tiskovku ani o zakládání profesního sdružení.

Za řečnickým stolem čekal štábní kapitán Bedřich Pokorný, tehdy přednosta Odboru Z, politického zpravodajství ministerstva vnitra. Předválečný důstojník s pochybnou okupační minulostí, nyní aktivní exponent KSČ. Tři hodiny řečnil.

Bití a zrádní inteligenti

„Množství zasloužilých ilegálních pracovníků, kteří se dnes chlubí medailemi za zásluhy, půjde za mříže,“ hřímal Pokorný. Věrní služebníci gestapa se podle něj nejvíce rekrutovali z řad inteligence a lidí zámožných, kteří se báli nejen o život, ale také o majetky.

„V komunistickém ilegálním hnutí to ale bylo dočista jiné. Lze říci, že komunistické podzemí pracovalo celou válku, aniž se o tom gestapo něco podstatného dozvědělo,“ sdělil přednosta Odboru Z.

K dispozici prý měl sto vagonů gestapáckých archivů a nově též kartotéku 40 tisíc českých udavačů gestapa. „Máme v ruce takový materiál, že mě zachvacuje děs a hrůza o mravním rozvratu národa. Až se to veřejnost dozví, otřese to národem,“ bouřil.

OBRAZEM: Dovolená za socíku. Jak vypadalo léto na plážích v ČSSR

Nechyběla ani osobitá reakce na předchozí snahu komunistů kompromitovat předáka demokratického odboje a sekretáře národněsocialistické strany Vladimíra Krajiny. Pokorný a spol. proti němu na přelomu let 1945/1946 použili zfalšované protokoly s výpověďmi K. H. Franka.

Intriku ale zmařili vyšetřovatelé, které komunisté neovládali, především rada František Čmolík. Ten obratem varoval Krajinu a další nekomunistické politiky.

„Pan Čmolík stál pět a půl roku ve službách gestapa,“ tvrdil Pokorný. Zpráva o akci ministerstva informací z dubna 1946, vypracovaná pro některé národněsocialistické politiky, uvádí, že se žurnalistům tehdy poprvé sérií otázek podařilo zastavit rozjetého Pokorného.

„Nezjistil jsem na něj z okupace nic závadného. Ale to víte, takový pan Čmolík se teď bude hledět zachránit všemi způsoby,“ reagoval na nepříjemné otázky Pokorný.

Třicet historiků, patnáct let, 266 příběhů. Vyšla kniha o popravách za komunismu

Vzápětí následovaly další zvídavé dotazy. Hlavně se týkající užívání násilí, obzvláště některými policisty, v případech retribučních obviněných. „U nás se nanejvýš užívá výslechů prvního stupně, což je nějaká ta facka,“ glosoval Pokorný. Zároveň ujistil, že toto zacházení bývá lidsky pochopitelné při vyřizování záští vůči kolaborantům a gestapákům.

A přidal hrozbu na závěr. „Byl jsem obviněn v jednom politickém případě, který je pro náš veřejný život velmi významný, že jsem nepostupoval správně. Mám svědomí čisté. Takový případ neuzraje hned, ale za dva tři roky,“ dodal.

Výhrůžný vzkaz

Dešifrovat Pokorného vystoupení nebylo komplikované. „Celá věc byla režírována předem mezi KSČ a Pokorným. A to tehdy, když národněsocialističtí ministři přednesli ve vládě žalobu proti Pokornému. Ten jasně akcentoval některé její pasáže tak, aby byly vyřízeny národněsocialistickým ministrům,“ analyzoval žurnalista Václav Chlad.

Komunisté se podle něj snažili diskreditovat nejen demokratický odboj, ale i londýnskou exilovou vládu. „K tomu si stačí přečíst řeč Rudolfa Slánského na sjezdu KSČ. Z řeči Pokorného je jasné, že celé ministerstvo vnitra slouží tomuto účelu,“ dodal Chlad.

Deset mýtů a polopravd o životě v socialistickém Československu

Pokorný se nemýlil, případ nepohodlného Vladimíra Krajiny dozrál za dva roky. Po únoru 1948 demokratický politik a přírodovědec unikl do exilu. V nepřítomnosti mu soud vyměřil 25 let. František Čmolík si vyslechl trest 10 let za zradu.

Potrestáni byli také policisté, kteří přišli do styku s německými archivy a vyšetřovali velké okupační kauzy. Například komisař Rudolf Hrbek, v letech 1945–1947 působící ve Wiesbadenu na Ústředně pro stíhání válečných zločinců, dostal doživotí. Ještě v roce 1960 si trest odpykával v Jáchymově.

Útěkem do amerického pásma Německa se zachránili komisaři Oldřich Diviš a Jaroslav Ženatý.

Vstoupit do diskuse

Nouzové tlačítko zachránilo život ženě v metru

Nejčtenější

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Tragédie na D6. Dva lidé zemřeli poté, co jejich auto trefilo uvolněné kolo

Při tragické nehodě na dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary zemřeli dva lidé...

Dva lidé dnes odpoledne zemřeli při nehodě na dálnici D6 u Nového Strašecí na Rakovnicku. Dálnice byla v místě nehody uzavřená zásahem složek IZS, v současné době je však již provoz směrem na Karlovy...

Dolar za každý prodaný Kingdom Come na opravu Pirkštejna. Jak to dopadlo?

Pirkštejn v Kingdom Come: Deliverance

Do sympatické akce se pustilo studio Warhorse během dubnových slev na Steamu. Slíbilo totiž dolar na opravu hradu Pirkštejn z každé prodané kopie.

Nový most přes Vltavu u Suchdola zná svou podobu, komise vybrala dražší variantu

Vizualizace budoucího Suchdolského mostu, který bude součástí severní části...

Centrální komise ministerstva dopravy rozhodla o finální podobě takzvaného Suchdolského mostu, který bude součástí severní části Pražského okruhu mezi Suchdolem a Březiněvsí. Zvítězil návrh...

Majitel Slavie Pavel Tykač: o budoucnosti Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je podnikatel, investor a majitel SK Slavia Praha Pavel...

Majitel fotbalové Slavie Pavel Tykač promluvil v pořadu Rozstřel poprvé otevřeně o chaosu po derby se Spartou, o ztrátě důvěry vůči Tribuně Sever i budoucnosti Tomáše Chorého. Hájil také Jaroslava...

Špína na odboj i facky při výslechu. Jak komunisté v roce 1946 rozjeli kampaň

Václav Kopecký na mítinku v České Lípě (květen 1946)

Vybičovaná kampaň okořeněná demagogií, polopravdami a „podpásovkami“ předchází každé volby. Některé z těchto atributů možná budou doprovázet letošní podzimní, komunální volby. Mimořádné věci se však...

23. května 2026  11:01

Dálnici D11 uzavřela nehoda. Motorkář ve zúžení narazil do kamionu a zemřel

Smrtelná nehoda na dálnici D11. (22. května 2026)

Dálnici D11 u Poděbrad ve směru na Prahu uzavřela v pátek večer nehoda motocyklu a nákladního auta, motorkář zemřel. Vyplývá to z informací policie a záchranné služby. Doprava byla odkloněná na exitu...

22. května 2026  20:54,  aktualizováno  22:50

Komplikace na trati z Prahy do Berouna. Vlak se srazil s autem, odnesl to pes

Nehoda uzavřela provoz mezi Dobřichovicemi a Řevnicemi (22. května 2026)

Na železničním přejezdu v Dobřichovicích u Prahy se v pátek odpoledne srazil vlak s osobním autem, nehoda se obešla bez zranění. Provoz na trati mezi Berounem a Prahou byl v úseku Řevnice-Radotín...

22. května 2026  15:37,  aktualizováno  18:50

Zkolabovala za volantem. S autem se vřítila na chodník, kde zranila další dva lidi

ilustrační snímek

Sedmapadesátiletá řidička zřejmě kvůli náhlým zdravotním problémům sjela ze silnice a srazila dva kolemjdoucí na chodníku. K nehodě došlo v pátek kolem půl jedné odpoledne v ulici U Stadionu v Mladé...

22. května 2026  17:50

Tragédie na D6. Dva lidé zemřeli poté, co jejich auto trefilo uvolněné kolo

Při tragické nehodě na dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary zemřeli dva lidé...

Dva lidé dnes odpoledne zemřeli při nehodě na dálnici D6 u Nového Strašecí na Rakovnicku. Dálnice byla v místě nehody uzavřená zásahem složek IZS, v současné době je však již provoz směrem na Karlovy...

22. května 2026  13:35,  aktualizováno  17:23

Tunelbus v Blance otestoval evakuační postupy. Linka se chystá na svůj letní start

Pražský tunelový autobus linky 145 absolvoval další zkušební jízdu v tunelovém...

Tunelbus v komplexu Blanka má za sebou další kolo testů. Řidiči mají za sebou další testovací jízdy. Autobus linky 145 tudy projede poprvé v létě.

22. května 2026

Nový most přes Vltavu u Suchdola zná svou podobu, komise vybrala dražší variantu

Vizualizace budoucího Suchdolského mostu, který bude součástí severní části...

Centrální komise ministerstva dopravy rozhodla o finální podobě takzvaného Suchdolského mostu, který bude součástí severní části Pražského okruhu mezi Suchdolem a Březiněvsí. Zvítězil návrh...

22. května 2026  11:15

VIDEO: Jak umýt okna soudcům z Míčánek? Chce to zručnost a mrtvou vodu

Umývání oken v Justičním areálu Na Míčánkách

Profesionální umývač oken oživil tento týden jinak nudné atrium pražského Justičního areálu Na Míčánkách. Muž s dvacetiletou praxí umývá okna rozlehlého soudního komplexu jednou ročně. A jeho hlavní...

22. května 2026  9:11

Pražská klíšťata jsou mimořádně aktivní, meteorologové vydali upozornění

Premium
ilustrační snímek

Ke konci týdne budou klíšťata v metropoli nejvíce aktivní, varují odborníci. Neočkovaní Pražané by si měli dát pozor v městských parcích i zahradách.

22. května 2026

GIBS zajistila přes deset litrů tekuté extáze. Část doma užíval pražský policista

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) zajistila při domovních...

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) zajistila při domovních prohlídkách více než deset litrů tekuté extáze (GBL). Část drogy měl podle vyšetřovatelů přechovávat pražský policista, který ji...

22. května 2026  8:41

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

OBRAZEM: Tisíc odrůd v rozkvětu. Průhonická zahrada láká na jarní krásu

Dendrologická zahrada v Průhonicích u Prahy láká v těchto dnech na kvetoucí...

Dendrologická zahrada v Průhonicích u Prahy láká v těchto dnech na kvetoucí rododendrony a azalky. Období kvetení trvá od půlky dubna do půlky června a návštěvníci budou moci postupně obdivovat asi...

22. května 2026  7:05

Milla vyfasoval čtyřzápasový trest, Dukle budou chybět i obránci Hunal a Kozma

Útočník Kevin-Prince Milla z Dukly se diví během utkání proti Teplicím.

Kevin-Prince Milla z pražské Dukly dostal od disciplinární komise trest na čtyři soutěžní zápasy za vyloučení v utkání 4. kola ligové nadstavbové skupiny o záchranu v Teplicích. V tiskové zprávě o...

21. května 2026  16:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.