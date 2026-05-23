Špína na odboj i facky při výslechu. Jak komunisté v roce 1946 rozjeli kampaň

V dubnu před 80 lety kampaň gradovala v režii komunisty ovládaného ministerstva informací setkáním s žurnalisty. Několik hodin se zde valila špína na demokratický odboj. Vypovídají o tom také neznámé dokumenty z fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS).
Volby 1946
Gestapismus? Jen fackujeme. I tato informace poněkud zarazila žurnalisty, především z nekomunistických listů, kteří v pondělí 8. dubna 1946 dorazili na tiskový odbor ministerstva informací.
Byl to úřad ovládaný kovaným stalinistou Václavem Kopeckým, jenž hosty pozval na konferenci zpravodajskopolitických redaktorů.
Nešlo však, jak se ukázalo, o klasickou tiskovku ani o zakládání profesního sdružení.
Za řečnickým stolem čekal štábní kapitán Bedřich Pokorný, tehdy přednosta Odboru Z, politického zpravodajství ministerstva vnitra. Předválečný důstojník s pochybnou okupační minulostí, nyní aktivní exponent KSČ. Tři hodiny řečnil.
Bití a zrádní inteligenti
„Množství zasloužilých ilegálních pracovníků, kteří se dnes chlubí medailemi za zásluhy, půjde za mříže,“ hřímal Pokorný. Věrní služebníci gestapa se podle něj nejvíce rekrutovali z řad inteligence a lidí zámožných, kteří se báli nejen o život, ale také o majetky.
„V komunistickém ilegálním hnutí to ale bylo dočista jiné. Lze říci, že komunistické podzemí pracovalo celou válku, aniž se o tom gestapo něco podstatného dozvědělo,“ sdělil přednosta Odboru Z.
K dispozici prý měl sto vagonů gestapáckých archivů a nově též kartotéku 40 tisíc českých udavačů gestapa. „Máme v ruce takový materiál, že mě zachvacuje děs a hrůza o mravním rozvratu národa. Až se to veřejnost dozví, otřese to národem,“ bouřil.
Nechyběla ani osobitá reakce na předchozí snahu komunistů kompromitovat předáka demokratického odboje a sekretáře národněsocialistické strany Vladimíra Krajiny. Pokorný a spol. proti němu na přelomu let 1945/1946 použili zfalšované protokoly s výpověďmi K. H. Franka.
Intriku ale zmařili vyšetřovatelé, které komunisté neovládali, především rada František Čmolík. Ten obratem varoval Krajinu a další nekomunistické politiky.
„Pan Čmolík stál pět a půl roku ve službách gestapa,“ tvrdil Pokorný. Zpráva o akci ministerstva informací z dubna 1946, vypracovaná pro některé národněsocialistické politiky, uvádí, že se žurnalistům tehdy poprvé sérií otázek podařilo zastavit rozjetého Pokorného.
„Nezjistil jsem na něj z okupace nic závadného. Ale to víte, takový pan Čmolík se teď bude hledět zachránit všemi způsoby,“ reagoval na nepříjemné otázky Pokorný.
Vzápětí následovaly další zvídavé dotazy. Hlavně se týkající užívání násilí, obzvláště některými policisty, v případech retribučních obviněných. „U nás se nanejvýš užívá výslechů prvního stupně, což je nějaká ta facka,“ glosoval Pokorný. Zároveň ujistil, že toto zacházení bývá lidsky pochopitelné při vyřizování záští vůči kolaborantům a gestapákům.
A přidal hrozbu na závěr. „Byl jsem obviněn v jednom politickém případě, který je pro náš veřejný život velmi významný, že jsem nepostupoval správně. Mám svědomí čisté. Takový případ neuzraje hned, ale za dva tři roky,“ dodal.
Výhrůžný vzkaz
Dešifrovat Pokorného vystoupení nebylo komplikované. „Celá věc byla režírována předem mezi KSČ a Pokorným. A to tehdy, když národněsocialističtí ministři přednesli ve vládě žalobu proti Pokornému. Ten jasně akcentoval některé její pasáže tak, aby byly vyřízeny národněsocialistickým ministrům,“ analyzoval žurnalista Václav Chlad.
Komunisté se podle něj snažili diskreditovat nejen demokratický odboj, ale i londýnskou exilovou vládu. „K tomu si stačí přečíst řeč Rudolfa Slánského na sjezdu KSČ. Z řeči Pokorného je jasné, že celé ministerstvo vnitra slouží tomuto účelu,“ dodal Chlad.
Pokorný se nemýlil, případ nepohodlného Vladimíra Krajiny dozrál za dva roky. Po únoru 1948 demokratický politik a přírodovědec unikl do exilu. V nepřítomnosti mu soud vyměřil 25 let. František Čmolík si vyslechl trest 10 let za zradu.
Potrestáni byli také policisté, kteří přišli do styku s německými archivy a vyšetřovali velké okupační kauzy. Například komisař Rudolf Hrbek, v letech 1945–1947 působící ve Wiesbadenu na Ústředně pro stíhání válečných zločinců, dostal doživotí. Ještě v roce 1960 si trest odpykával v Jáchymově.
Útěkem do amerického pásma Německa se zachránili komisaři Oldřich Diviš a Jaroslav Ženatý.