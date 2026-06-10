Varování přichází těsně před začátkem letní prázdninové odletové špičky. „Kdy za měsíc přepravíme 2 miliony cestujících, tedy asi 70 tisíc denně,“ popsal člen představenstva Letiště Praha Martin Kučera.
Dopravní situace v popisovaném místě je podle šéfa odboru dopravní policie Josefa Šaška kritická zejména v denních špičkách mezi 8. a 10. hodinou dopolední a odpoledne mezi 14. a 16. hodinou.
Omezení začala 25. května a ve velké části potrvají až do října 2027. „Stavba znamená kromě zužování i uzavírání některých větví stávající křižovatky, takže jsou tam komplikace ve smyslu objízdných tras nebo zákazů odbočení,“ řekl Kučera.
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Podle něj i policie mohou nabrat řidiči zpoždění v délce několika desítek minut. Situace se pak stává komplikovanější, dojde-li v úseku k dopravní nehodě. Policie uvedla, že dopravní komplikace tu řešila už opakovaně, během nich se tvořili i několikakilometrové kolony.
Letiště i policie proto doporučují využít cestou na letiště například trolejbus z Nádraží Veleslavín po cestách, kde žádné uzavírky nejsou.
„Letiště zároveň v následujících letech čeká rozsáhlá modernizace, během níž bude v různých částech areálu probíhat řada významných stavebních projektů,“ popsal Kučera. Těmi budou parkovací dům, estakáda a později i nová železniční stanice.
Kampaň Letiště Praha