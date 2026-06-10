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Na pražské letiště vyrazte s předstihem a MHD. Policie varuje před komplikacemi

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  14:17
Policie důrazně doporučuje cestujícím na Letiště Václava Havla využít primárně městskou hromadnou dopravu. Varování před komplikacemi vydává v souvislosti se stavbou nové mimoúrovňové křižovatky v ulicích Aviatická a Lipská, kde je řada dopravních omezení. Opatření tady potrvají déle než rok.

Varování přichází těsně před začátkem letní prázdninové odletové špičky. „Kdy za měsíc přepravíme 2 miliony cestujících, tedy asi 70 tisíc denně,“ popsal člen představenstva Letiště Praha Martin Kučera.

Dopravní situace v popisovaném místě je podle šéfa odboru dopravní policie Josefa Šaška kritická zejména v denních špičkách mezi 8. a 10. hodinou dopolední a odpoledne mezi 14. a 16. hodinou.

Omezení začala 25. května a ve velké části potrvají až do října 2027. „Stavba znamená kromě zužování i uzavírání některých větví stávající křižovatky, takže jsou tam komplikace ve smyslu objízdných tras nebo zákazů odbočení,“ řekl Kučera.

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Podle něj i policie mohou nabrat řidiči zpoždění v délce několika desítek minut. Situace se pak stává komplikovanější, dojde-li v úseku k dopravní nehodě. Policie uvedla, že dopravní komplikace tu řešila už opakovaně, během nich se tvořili i několikakilometrové kolony.

Letiště i policie proto doporučují využít cestou na letiště například trolejbus z Nádraží Veleslavín po cestách, kde žádné uzavírky nejsou.

„Letiště zároveň v následujících letech čeká rozsáhlá modernizace, během níž bude v různých částech areálu probíhat řada významných stavebních projektů,“ popsal Kučera. Těmi budou parkovací dům, estakáda a později i nová železniční stanice.

Kampaň Letiště Praha

  • Vyrazte včas, ať letíte v klidu
    Na cestě na letiště vás mohou překvapit omezení nebo uzavírky – letos rozsáhlá rekonstrukce křižovatky Aviatická x Lipská, která je hlavní příjezdovou a odjezdovou trasou na letiště. Zejména v ranních hodinách od 7:30 do 9:30 hod. a odpoledních špičkách od 15:00 až 17:30 hod. můžete nabrat zpoždění až 30 minut. Doporučujeme využít pro cestu na letiště, zejména v těchto časech, spíše MHD.
  • Se správným dokladem na správném místě
    Zjistěte si předem, jaké doklady budete pro vstup do cílové země potřebovat. A pozor – eDoklady nestačí. Na pasové kontrole jděte rovnou k přepážkám pro evropské pasy.  
  • Zkraťte si fronty 
    Odbavte se sami – využijte Self-Service Check-in a Self-Service Bag Drop, ověřte si možnosti odbavení u své aerolinky. Rychlejší cesta do gatu = více času na kávu. 
  • Seznamte se s limity tekutin na bezpečnostní kontrole 
    Pozor, pro každý terminál platí jiná pravidla. Když letíte z Terminálu 1, připravte si předem tekutiny do 100 ml lahviček (v jednom litrovém uzavíratelném sáčku). Pouze v Terminálu 2 k tomu můžete mít navíc jednu lahev na osobu do objemu 2 litrů.  
  • Zabalte si elektroniku správně  
    Kapacitnější elektroniku, jako jsou powerbanky, e-cigarety či notebooky, mějte vždy v příručním zavazadle. Drobnou elektroniku jako zubní kartáčky nebo holicí strojky můžete vložit do odbaveného zavazadla, ale zabezpečte ji před samovolným spuštěním. Nesprávné uložení či nezabezpečení může zpozdit odlet.   
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