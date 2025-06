Na čí straně jste, pane starosto? Lidé z Komořan odmítají výstavbu bytového domu

Poté, co úředníci městské části v tichosti roznesli do schránek místních obyvatel nepodepsané letáky zvoucí na představení třicetimetrového dva a půl roku plánovaného bytového domu, se na setkání dostavila více než stovka rozhořčených starousedlíků, pro které šlo o novinku.

Lidé zcela zaplnili konferenční sál jednoho z komořanských podniků. „My tu nic takového nechceme,“ přitakávají si sousedé z okolí ulice K Nouzovu, kde má stavba vzniknout. Vedle dvou paneláků a rodinných domů. „Proč to dovolíte?“ tážou se rozezlení přítomní směrem ke starostovi.

„Bytový dům staví investor, městská část k tomu žádné souhlasy nevydává,“ reaguje Vojtěch Kos (ODS a TOP 09). Podle jeho slov se domluvil s investorem IP Polná, aby svůj projekt Bytový dům Komořany představil veřejnosti a ta se dozvěděla, co se bude stavět a mohla případně ovlivnit některé parametry stavby.

Vadí doprava i zastínění

Zpočátku lidé novou výstavbu zcela odmítají, argumentují neutěšenou dopravní situací v místě, kam vede jediná příjezdová komunikace Komořanská, která je již přetížená, a také nulovou občanskou vybaveností, kdy nemají školu ani lékaře. Nejvyšší z chystaných budov jim vadí také kvůli zastínění, ztrátě výhledu i soukromí.

„S naší novou fotovoltaikou se můžeme akorát tak vyfotit!“ hromuje například senior z blízkého rodinného domu, na který podle promítaného diagramu zastínění dopadá stín budoucí stavby.

Naštvaní Komořanští Během setkání, na které zvala a prezentaci na místě si dělala městská část, ač ho podle slov starosty Vojtěcha Kosa nepořádala, byla obyvatelům představena nová výstavba v jejich čtvrti. Projekt je ve fázi schválené studie, stavební povolení má prý jisté. „Investor neřekne: Jé, sousedům se to nelíbí, to jsme koupili pozemek za x milionů zbytečně, to se prostě nestane. Zažil jsem, že se nevyjednávalo, lidé řekli NE, přesto developer i přes jejich odvolání nakonec povolení ke stavbě získal a pak všichni koukali, jak to? Aspoň kdyby se to upravilo!“ sdělil starosta Kos redakci MF DNES.

„Rozumím vám a váš názor bych sdílel, problém ale je ‚stabilizované území‘ a to, jak ho legislativa ukotvuje, kdybychom přišli s tím, že bychom tam rádi udělali něco úplně jiného, tak nám to nikdy stavební úřad neschválí, protože to nebude zapadat do definice stabilizovaného území,“ prohlásil Juráš.

„To mě nadzvedlo, nemusíte to tak postavit, moc dobře víte, že jde o maximum a že do něj jít nemusíte,“ vstává ze židle opoziční zastupitelka Eva Tylová (Piráti). Sousedy nato vyzývá, aby využili práva zúčastnit se stavebního řízení.

„Takže budeme bojovat o nižší stavbu!“ navrhuje jedna z obyvatelek a všichni jsou pro.

Mikrofon si bere starosta. „Chápu, že je tu vzrušená atmosféra, nikdo nechce, aby se mu stavělo za domem, ale prostě to tak je. Sice jste účastníky řízení, ale je otázka, co chceme všichni společně dokázat. Pojďme si nalít čistého vína, projekt je již projednán s odborem územního řádu, a jestliže je stavba na úrovni okolních v minulosti postavených panelových domů, tak to pravomocné stavební povolení investor i přes vaše odvolání získá,“ upozorňuje Kos.

Není k čemu se vyjádřit

„Na čí straně jste, pane starosto?“ ptá se kdosi z davu, avšak odpovědi se nedočká. Kos raději sděluje, že radnice se k tomu zatím nevyjadřovala, jelikož není ještě k čemu.

„Bude se připravovat projektová dokumentace k povolení záměru. A buď proti tomu můžeme bojovat, nebo vyjednávat,“ vysvětluje, ale přítomní mají jasno: „Bojovat.“

„Pak se tu tím dva roky budeme všichni trápit, někteří se prsit, jak to tu nevznikne a výsledek bude, že přes odvolání stavební odbor na základě souhlasných stanovisek ministerstev vydá stavební povolení,“ upozorňuje Kos.

„Znovu, pane starosto, na čí straně jste? Chceme to slyšet!“ volají lidé, ale Kos už nastiňuje vlastní strategii: „Můžeme s investorem vyjednávat nějaký kompromis, aby stavba aspoň trochu vyhovovala okolí. Když rovnou řekneme stop, můžeme se rozejít, budeme s investorem na barikádách, ale stavební povolení je nárokové.“

„Pořád jste neodpověděl, na čí straně jste, pane starosto!“ naléhají místní už potřetí, tentokrát si odpoví sami obyvatelé: „Na straně developera! Ale my jsme volili vás!“

Sál nadále nespokojených obyvatel se vyprazdňuje, výsledkem setkání je tabule popsaná jejich připomínkami a příslib investora k zamyšlení se nad nimi.

Jelikož Kos zůstal svým voličům dlužný odpověď, na čí straně je, položila mu tento dotaz redakce MF DNES. „Jsem na straně reálného přístupu k výstavbě, to znamená, že respektuji, že někdo chce stavět podle zákonů, na druhou stranu slyším přání občanů a chci pro ně vyjednat to nejlepší v rámci možného,“ tvrdí.