Komořanský tunel je kvůli potížím uzavřený, tvoří se kolony. Policie radí, kudy jet

  11:49
Z technických důvodů je uzavřen Komořanský tunel a v místě se tvoří dlouhé kolony, informovala ve čtvrtek před polednem policie na síti X. „Prosíme řidiče, aby sjeli z Pražského okruhu, ve směru na D5, před Jesenicí a v opačném směru sjížděli do ulice Strakonická poblíž Zbraslavi. Na obnovení provozu se usilovně pracuje,“ uvedla policie.
5. března 2026  12:03

Kvůli hlášené bombě evakuovali v Praze školu, anonym upřesnil i čas výbuchu

Policisté zasahující u školy Marjánka na pražském Břevnově. (5. března 2026)

Přítomnost bomby na základní škole Marjánka na pražském Břevnově ve čtvrtek nahlásil anonym. Policisté budovu evakuovali, na místě zasahoval pyrotechnik i speciálně vycvičený pes. Uzavřená byla i...

5. března 2026  10:08,  aktualizováno  11:54

Komořanský tunel je kvůli potížím uzavřený, tvoří se kolony. Policie radí, kudy jet

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) o víkendu uzavře Pražský okruh (D0) mezi 3. a...

Z technických důvodů je uzavřen Komořanský tunel a v místě se tvoří dlouhé kolony, informovala ve čtvrtek před polednem policie na síti X. „Prosíme řidiče, aby sjeli z Pražského okruhu, ve směru na...

5. března 2026  11:49

Kladno srazily na Spartě fauly, smutnit ale nemusí. Po 13 letech si zahraje play off

Kladenští hokejisté se radují z vyrovnávací trefy na Spartě.

V první třetině sváděli se soupeřem vyrovnaný boj, po dvojitém vyloučení se ale zápas zlomil. Kladenské fauly ve druhé dvacetiminutovce výrazně pomohly Spartě k vítězství 6:3. Přesto se i Rytíři...

5. března 2026  10:26

OBRAZEM: Dynamická proměna Smíchova. Už letos bude mít terminál dvě nová nástupiště

Snáz se bude pasažérům cestovat ze Smíchovského nádraží od podzimu, dojde totiž...

Práce na novém dopravním terminálu Praha-Smíchov nezastavují. Dělníci pokračují ve výstavbě dvou nových nástupišť, zprovoznit by se měla na podzim. Stavba je součástí více než pětimiliardové...

5. března 2026  5:11

Motorkář nepřežil střet s autem na D1. Dálnice u Prahy je průjezdná

Nehoda osobního auta a motocyklu na 8. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu....

Na 8. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu došlo k vážné dopravní nehodě osobního auta a motocyklu. Řidič motorky střet nepřežil. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného...

4. března 2026  19:44,  aktualizováno  5. 3.

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

4. března 2026  21:19

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

4. března 2026  15:41

Metro Českomoravská finišuje s rekonstrukcí, už je známý termín otevření

Vítězný návrh Maxima Velčovského a edit! architects stanice metra linky B...

Zrekonstruovaná stanice metra Českomoravská se po více než roční rekonstrukci otevře už brzy. Dopravní podnik oznámil termín, rekonstrukce se tak stíhá podle plánu do zahájení mistrovství světa v...

4. března 2026  15:17,  aktualizováno  15:35

Hrabalova chata se stala kulturní památkou, má tak ochranu i pro další generace

Hrabalova chata v Kersku.

Chata spisovatele Bohumila Hrabala v Kersku na Nymbursku je nově kulturní památkou, rozhodlo o tom ministerstvo kultury. Objekt je ve vlastnictví Středočeského kraje. V roce 2024 zde bylo otevřeno...

4. března 2026  15:24

Na tisíce běžců v ulicích si Pražané zvykli, půlmaraton se nově bude nejspíš losovat

Vítězem Pražského půlmaratonu 2025 je Rodrigue Kwizera z Burundi.

Tisíce běžců v ulicích, okouzlující výhledy, elektrizující atmosféra, ale také uzavírky centra a s tím spojené objížďky a uzavírky. Praha se opět chystá na největší běžecké události v České...

4. března 2026  13:35

Čtvrtfinále? Sparta by se musela stěhovat z O₂ areny, přednost má krasobruslení

Pražská O2 arena před začátkem semifinálové série mezi Spartou a brněnskou...

Blíží se další návrat? Hokejová Sparta teď řeší starosti hlavně se závěrem základní části extraligy, do kterého vstupuje už jen s teoretickou šancí na přímý postup do čtvrtfinále. S největší...

4. března 2026  13:03

