Komořanský tunel je kvůli potížím uzavřený, tvoří se kolony. Policie radí, kudy jet
Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů
Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...
Pražská legenda je zpět. Jídelna U Rozvařilů znovu otevřela a má velké plány
Legendární pražská jídelna U Rozvařilů se po roční pauze vrátila do Bílé labutě. Noví provozovatelé staví na české klasice, dostupných cenách, rychlém výdeji a kvalitních surovinách z části přímo z...
Soud potvrdil vraždícímu primáři z Plzně výjimečný trest. Je to příliš kruté, plakal
Bývalý domažlický primář Vojtěch Č. si bude muset odpykat výjimečný trest v délce 28 let za vraždu mladé doktorky a pokus o zavraždění rodinné známé. Trest mu ve středu potvrdil pražský vrchní soud,...
Dovolená pod palbou. Češi dál létají do Ománu, užívají si poloprázdné pláže
Zatímco nebe nad jihoománským přístavem Salálá v úterý v poledne křižovaly íránské drony a okna hotelových resortů se třásla pod náporem explozí, čeští turisté řeší nečekané dilema: Mají se nechat...
Jablonec - Slavia 3:2 po pen., lídr ligy končí ve čtvrtfinále poháru, nezvládl rozstřel
Slávističtí fotbalisté potřetí v řadě končí ve čtvrtfinále domácího poháru. Proti Jablonci sice dokázali v nastavení základní hrací doby vyrovnat na 2:2, jenže pak nezvládli penaltový rozstřel (2:3),...
Běžcům oficiálně startuje sezona. Kbelská 10 upravila trasu a hlásí vyprodáno
Běžcům v hlavním městě oficiálně startuje závodní sezona. Tradičním „vykopávákem“ bude v sobotu Kbelská 10, která se letos běží už po čtyřicáté. Pořadatelé lehce navýšili kapacitu, ale stejně jako v...
Kvůli hlášené bombě evakuovali v Praze školu, anonym upřesnil i čas výbuchu
Přítomnost bomby na základní škole Marjánka na pražském Břevnově ve čtvrtek nahlásil anonym. Policisté budovu evakuovali, na místě zasahoval pyrotechnik i speciálně vycvičený pes. Uzavřená byla i...
Kladno srazily na Spartě fauly, smutnit ale nemusí. Po 13 letech si zahraje play off
V první třetině sváděli se soupeřem vyrovnaný boj, po dvojitém vyloučení se ale zápas zlomil. Kladenské fauly ve druhé dvacetiminutovce výrazně pomohly Spartě k vítězství 6:3. Přesto se i Rytíři...
OBRAZEM: Dynamická proměna Smíchova. Už letos bude mít terminál dvě nová nástupiště
Práce na novém dopravním terminálu Praha-Smíchov nezastavují. Dělníci pokračují ve výstavbě dvou nových nástupišť, zprovoznit by se měla na podzim. Stavba je součástí více než pětimiliardové...
Motorkář nepřežil střet s autem na D1. Dálnice u Prahy je průjezdná
Na 8. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu došlo k vážné dopravní nehodě osobního auta a motocyklu. Řidič motorky střet nepřežil. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného...
Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc
Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...
Metro Českomoravská finišuje s rekonstrukcí, už je známý termín otevření
Zrekonstruovaná stanice metra Českomoravská se po více než roční rekonstrukci otevře už brzy. Dopravní podnik oznámil termín, rekonstrukce se tak stíhá podle plánu do zahájení mistrovství světa v...
Hrabalova chata se stala kulturní památkou, má tak ochranu i pro další generace
Chata spisovatele Bohumila Hrabala v Kersku na Nymbursku je nově kulturní památkou, rozhodlo o tom ministerstvo kultury. Objekt je ve vlastnictví Středočeského kraje. V roce 2024 zde bylo otevřeno...
Na tisíce běžců v ulicích si Pražané zvykli, půlmaraton se nově bude nejspíš losovat
Tisíce běžců v ulicích, okouzlující výhledy, elektrizující atmosféra, ale také uzavírky centra a s tím spojené objížďky a uzavírky. Praha se opět chystá na největší běžecké události v České...
Čtvrtfinále? Sparta by se musela stěhovat z O₂ areny, přednost má krasobruslení
Blíží se další návrat? Hokejová Sparta teď řeší starosti hlavně se závěrem základní části extraligy, do kterého vstupuje už jen s teoretickou šancí na přímý postup do čtvrtfinále. S největší...