Kdo nahradí Bobka? Dnes se rozhodne o novém řediteli pražské zoo

Náměstkyně primátora Jana Komrsková (Piráti) odmítla výběrové řízení komentovat.
Komise, která radním doporučí nejvhodnějšího kandidáta, se sejde v deset hodin dopoledne. Její stanovisko ale není pro radu závazné. V 11:00 zasednou pražští radní.
Finální kandidáti na nového šéfa pražské zoo. O post se uchází i exministr Bursík
Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 33 zájemců. Komise z nich vybrala několik kandidátů, s nimiž uspořádala osobní pohovory. Postupující pak podstoupili psychologické testy.
Někteří zaměstnanci obvinili bývalého ředitele Miroslava Bobka z bossingu a šikany podřízených. Na konci září o tom napsaly servery Seznam Zprávy a Deník N.
Šéf pražské zoo Bobek končí. Zaměstnanci ho kritizovali za nevhodné chování
Bobek odmítl, že by se jeho chování dalo označit za bossing a šikanu, rezignoval ke konci října. V čele zoo stál od začátku roku 2010.
Pražská zoologická zahrada je příspěvkovou organizací magistrátu. Spolu s Pražským hradem dlouhodobě patří k nejnavštěvovanějším místům v metropoli i v Česku, loni jejími branami prošlo 1,45 milionu lidí.