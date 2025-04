„Pozor! Finta! Klička! Jó, to je pravá Matějská!“ ozývá se okolo půl šesté odpoledne od prázdného autodromu na pražském Výstavišti. Radostně tu vykřikuje provozovatel řady atrakcí Karel Helfer. Místo odbavování zákazníků si však přihrává fotbalový balon se svým vnukem a několika pracovníky obsluhy atrakcí.

Jak brzy objasňuje, letošní Matějská pouť je zatím bídná. „Dnes je čtvrtek a svítí slunce. Na autodrom jsme za celý den prodali tři lístky. Co na to mám říct, špatné,“ lamentuje. Nezájem si vysvětluje tím, že lidé mají kvůli inflaci hluboko do kapsy.