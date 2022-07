Na pražské Letné se po 130 letech opět roztočil historický kolotoč

„Jedenáctý červenec 1894 byl dnem, kdy byl kolotoč zkolaudován přesně na tomto místě,“ řekl Karel Ksandr, ředitel Národního technického muzea (NTM), které kolotoč vlastní. Poprvé v provozu byl kolotoč o dva roky dříve. Tehdy stál na Královských Vinohradech, které v té době nebyly součástí hlavního města. Majitel pak rozhodl o přesunu na Letnou, kam v neděli často chodili na výlet Pražané.

Kolotoč byl podle ředitele plánován na 20 let, letos je mu 130. Až do roku 2004 ho vlastnil soukromník, jeho rodina ho koupila ve 30. letech. To, že se kolotoč zachoval do dnešní doby, podle Ksandra zachránila v 90. letech rekonstrukce střechy, kterou zatékalo.

Nynější rekonstrukce trvala o čtyři roky déle, než byly původní plány. O několik měsíců ji zdrželo i to, že se celá konstrukce propadala kvůli uhnilým spodním částem. Celkově oprava vyšla na 22,7 milionu korun, z toho 7,6 milionu opravy 19 koníků z pravé koňské kůže a tří rytířských brnění, která stojí uprostřed. Muzeum kolotoč v roce 2004 koupilo za 1,5 milionu Kč.

Kolotoč bude pro veřejnost otevřen od úterního rána, poté každý den do konce týdne od 9:00 do 18:00. V následujících týdnech bude jezdit od pátku do neděle a ve svátky. Podle Ksandra není možné kolotoč provozovat denně, protože jde o nemovitou kulturní památku. Nosnost koní je 100 kilogramů, mohou tak na nich jezdit i dospělí. Koně jsou pro děti od dvou let, do deseti let by je měli hlídat rodiče. Pětiminutové svezení bude stát 80 korun.

Ještě starší kolotoč od italských majitelů se do září točí na pražském Petříně nedaleko rozhledny. Jeho věk se odhaduje na zhruba 200 let. Podle některých pramenů se jeho výroba datuje už na konec 17. století. Zahrál si i v několika filmech jako třeba ve snímcích režiséra Paola Sorentina.