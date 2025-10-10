Žena obviněná z vraždy dítěte v Kolíně jde do vazby, hrozí jí výjimečný trest

  13:03
Ženu obviněnou z úterní vraždy své nezletilé dcery poslal kolínský okresní soud do vazby, informovala na webu policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Matce, kterou na místě tragédie našli těžce zraněnou, hrozí až výjimečný trest.

„Policisté eskortovali obviněnou ženu na Okresní soud v Kolíně, kde probíhalo vazební zasedání. Na něm bylo rozhodnuto, že žena bude umístěna do vyšetřovací vazby, a to z důvodu, aby se nevyhýbala trestnímu stíhání a aby trestnou činnost neopakovala,“ uvedla Suchánková.

Kriminalisté v Kolíně prověřují okolnosti rodinné tragédie. Po oznámení rodinných příslušníků došlo k vniknutí do jednoho z bytů, kde se nacházely dvě osoby, jedna bez známek života a jedna těžce zraněná žena. (7. října 2025)
Kriminalisté v Kolíně prověřují okolnosti rodinné tragédie. Po oznámení rodinných příslušníků došlo k vniknutí do jednoho z bytů, kde se nacházely dvě osoby, jedna bez známek života a jedna těžce zraněná žena. (7. října 2025)
Kriminalisté v Kolíně prověřují okolnosti rodinné tragédie. Po oznámení rodinných příslušníků došlo k vniknutí do jednoho z bytů, kde se nacházely dvě osoby, jedna bez známek života a jedna těžce zraněná žena. (7. října 2025)
Policisté vyšetřují případ úmrtí a vážného zranění dvou osob v bytě v Kolíně. (7. října 2025)
Policisté s hasiči v úterý dopoledne do bytu v Kolíně vstoupili násilně, protože oznamovatel vyjádřil obavy o život a zdraví rodinných příslušníků. Na místě našli těžce zraněnou ženu a dalšího člověka bez známek života. Ve středu uvedli, že obětí bylo nezletilé dítě.

Policisté z činu obvinili matku dítěte, kterou našli těžce zraněnou na místě tragédie. Ženu ve čtvrtek propustili z nemocnice.

Ve Středočeském kraji jde letos o třináctý případ vraždy včetně pokusů, kriminalisté všechny činy objasnili, uvedla policie.

