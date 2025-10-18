Provoz vlaků z Kolína do Oseka je po nehodě obnoven, škoda přesahuje 40 milionů

Autor: ,
  16:55
Provoz vlaků z Kolína do Velkého Oseka, který stál od středečního vykolejení nákladní soupravy, byl v sobotu v 15:00 obnoven. Jezdí se po dvou kolejích. Informoval o tom mluvčí drážních hasičů Martin Kavka. Původně měl být provoz obnovený dopoledne, ale práce se protáhly. Omezený bude provoz až do 28. listopadu, dopravci vydají výlukové jízdní řády.
V Kolíně v noci na středu vykolejil nákladní vlak. Jeden z vagonů převážel...

V Kolíně v noci na středu vykolejil nákladní vlak. Jeden z vagonů převážel osobní auta. (15. října 2025) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

V Kolíně v noci na středu vykolejil nákladní vlak. Jeden z vagonů převážel...
V Kolíně v noci na středu vykolejil nákladní vlak. Jeden z vagonů převážel...
V Kolíně v noci na středu vykolejil nákladní vlak. Jeden z vagonů převážel...
V Kolíně v noci na středu vykolejil nákladní vlak. Jeden z vagonů převážel...
28 fotografií

Po nehodě byla poškozená část nástupiště, výhybky a kolejiště. V sobotu na místě ještě od rána pracovala takzvaná podbíječka, která kolej a nástupiště opravovala. „V úseku Velim - Kolín - Kutná Hora se jezdí jen se závislou trakcí (motorové vlaky) s omezením rychlosti,“ uvedl Kavka.

Dva vozy nákladního vlaku vykolejily u čtvrtého nástupiště kolínského nádraží ve středu brzy ráno, událost se obešla bez zranění. Jeden z vagonů převážel osobní auta.

Po nehodě vlaku jsou v Kolíně poškozené i výhybky, provoz zatím bude s omezením

Příčiny vykolejení zjišťovali inspektoři Drážní inspekce. Předběžnou škodu na vlaku, autech a trati vyčíslili zhruba na 42 milionů korun.

Následky nehody začali hasiči odstraňovat ve středu kolem 13:00, automobily z poškozeného vlaku museli postupně odstraňovat pomocí vyprošťovacího automobilu. Ve čtvrtek večer dokončili odstraňování poškozených vagonů.

Vlaky na koridoru z Prahy do Pardubic jezdí bez omezení, zastavený byl provoz na Kutnou Horu a na Velký Osek. Po dobu výluky vozily cestující náhradní autobusy.

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...

Po majitelce psa, který zastavil metro, chce dopravní podnik náhradu škody

Čtyřletou fenku, která ve čtvrtek na pět hodin zastavila provoz pražského metra, si z útulku v Troji večer vyzvedla její majitelka. Křížence ovčáka, který si vysloužil přezdívku Metrouš, naháněli na...

Ať platí bohatí, zní z Francie. Sociální Evropa se může stát brzy minulostí

Desítky let se Evropané hlavně v západních státech těšili z poměrně vysoké kvality života, který zastřešoval štědrý systém sociálního zabezpečení, relativně vysoké důchody, dostupné školství i mnohde...

VIDEO: Mladík čmáral fixem na novém nádraží v Bubnech. Poznáte ho?

Policisté pátrají po muži, který během dvou zářijových dnů počmáral několik skleněných tabulí na nedávno otevřeném novém nádraží Praha-Bubny. Způsobil tak škodu za víc než 150 tisíc korun. Za...

Hromadná nehoda aut, motocyklu a vlaku za Prahou. Zranily se i dvě děti

Při nehodě u Jenče západně od Prahy se dnes ráno vážně zranila žena, do nemocnice ji přepravil vrtulník. V autě s ní cestovaly dvě děti, obě záchranáři také převezli do nemocnice. Postupně do sebe...

Bohemians - Plzeň 0:1, těžká šichta při Hyského premiéře, rozhodl Durosinmi

Aktualizujeme

Plzeňští fotbalisté v premiérovém utkání pod novým koučem Martinem Hyským zvítězili, ale byla to pro ně ve 12. kole v pražském Ďolíčku proti Bohemians náročná šichta. Na rychlý gól Durosinmiho hosté...

18. října 2025  14:29,  aktualizováno 

Provoz vlaků z Kolína do Oseka je po nehodě obnoven, škoda přesahuje 40 milionů

Provoz vlaků z Kolína do Velkého Oseka, který stál od středečního vykolejení nákladní soupravy, byl v sobotu v 15:00 obnoven. Jezdí se po dvou kolejích. Informoval o tom mluvčí drážních hasičů Martin...

18. října 2025  16:55

Pardubice - Ml. Boleslav 2:1. Sychra vystřelil první Trousilovu výhru

Aktualizujeme

Vítěznou premiéru u fotbalistů Pardubic zaznamenal trenér Jan Trousil. V zápase 12. kola jeho svěřenci udolali Mladou Boleslav 2:1, hosté hráli od 16. minuty bez vyloučeného Matouška. Východočeši...

18. října 2025  14:40,  aktualizováno  15:29

Policie dopadla mladíka, který mířil pistolí na cestující autobusu. Teď hledá svědky

Mladíka, který minulý týden pistolí ohrožoval cestující v pražském linkovém autobuse, dopadla policie. Detektivové teď pátrají po svědcích, kteří by jim pomohli objasnit okolnosti události.

18. října 2025  15:15

Aplikace pro Pražany zdarma. Které se nejvíc hodí pro život v metropoli?

Připravili jsme přehled aplikací, které se hodí pro život v metropoli. Ať už jste cyklista, který hledá volné kolo, věčný opozdilec lovící spoj na poslední chvíli nebo někdo, kdo nechce strávit půl...

18. října 2025

I při blackoutu si Praha poradí. Slunce vyrábí elektřinu pro městské organizace

Praha si sama vyrábí elektřinu pro 46 svých objektů. Solární elektrárny, které provozuje příspěvková organizace Pražské centrum obnovitelné energie (PCOE), nedávno úspěšně prošly pilotním provozem....

18. října 2025  11:53

V Mšenu na Mělnicku zemřel řidič. Nejspíš se vyhýbal zvěři

Při havárii osobního auta v Mšenu na Mělnicku zemřel v pátek večer řidič osobního auta. V autě cestovali další dva lidé, utrpěli středně těžké a lehké zranění. Vyplývá to z informací policie a...

18. října 2025  8:32

Jágrův vítězný návrat i Pešánovo utrpení. Kometa padla, Litvínov dál tápe

Jaromír Jágr naskočil na led a přispěl k výhře Kladna 3:1 nad rozjetými Vítkovicemi. V dalších zápasech 15. extraligového kola pardubičtí hokejisté potvrdili, že na Liberec se jim nedaří, a podlehli...

17. října 2025  20:40,  aktualizováno  21:48

Jágr pustil Pohodu a zahájil 38. profisezonu. V kabině je veselo, řekl parťák

Napodruhé to vyšlo. Fenomén Jaromír Jágr zahájil svoji 38. sezonu v profesionálním hokeji. Opožděně, ale slavnostně – tedy vítězně. S nezničitelnou legendou Kladno v pátek přetlačilo Vítkovice na...

17. října 2025  21:40

Artis prohrál v Příbrami, Lerch začal v Jihlavě porážkou s Českými Budějovicemi

Jihlavští fotbalisté v premiéře pod novým trenérem Jiřím Lerchem v utkání 13. kola druhé ligy prohráli s Českými Budějovicemi 0:1. Příbram porazila Artis Brno 1:0. Opava remizovala s Ústím nad Labem...

17. října 2025  20:44

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Zalekli se náboru revizorů? Černých pasažérů je na linkách PID méně, než se čekalo

Odhadované ztráty na tržbách v souvislosti s nastupováním cestujících všemi dveřmi na některých středočeských linkách Pražské integrované dopravy (PID) jsou do čtyř procent. V září odhalili revizoři...

17. října 2025  17:57

Praha našla strom pro letošní Vánoce. Smrk v osadě na Děčínsku rostl 85 let

Letošní advent bude hvězdou Staroměstského náměstí statný smrk ztepilý od soukromého majitele z Ústeckého kraje. Letitý jehličnan pochází z osady Lesné u Jiřetína pod Jedlovou na Děčínsku. Rostl 85...

17. října 2025  16:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.