Pražský městský soud potvrdil bývalému policistovi Tomáši Strnadovi a policistce Martině Kolaříkové podmíněné tresty za to, že loni v únoru napadli několik dívek před nočním klubem na pražském...

Sparťanští fotbalisté v boji o Konferenční ligu narazí na soupeře z Lotyšska, či Izraele. V závěrečném předkole, pokud se do něj probojují, se utkají s vítězem utkání FC Riga - Beitar Jeruzalém....

Za surovou vraždu seniorky uložil soud recidivistovi Tomáši Lázničkovi 18 let vězení. Kominík svou klientku zavraždil v jejím bytě v pražské Písnici, kam přišel vyčistit komín. Poté jí ukradl dva...

Policie pátrá po cizinci, kterého soud v minulém týdnu zatím nepravomocně odsoudil na 12 let do vězení za obchodování s kokainem. Podezřelý je také z útoku nožem v centru Prahy, při kterém byl vážně...

Sparta si zase věří. Už nespoléháme na náhodu, řekl Sadílek. Pochválil Kofoda

Na gól sice čekali až do závěru první půle, ale skórovali v pravou chvíli. Pardubice tím sparťanští fotbalisté do značné míry nalomili, druhý poločas si pohlídali a vyhráli 3:1. A to si jediný gól...