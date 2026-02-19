Byznys snů, nebo běžný nájem? V Kolíně se rozhořel spor kvůli školní jídelně

Aleš Kubelka
  7:00
Přemrštěná cena, nebo běžná nájemní smlouva za standardní tržní hodnotu? Na tom se neshodne vedení kolínské radnice v čele se starostou Michaelem Kašparem (Změna pro Kolín) a krajský zastupitel Martin Herman (ANO). Jádro jejich sporu vězí v částce, již město vynakládá na pronájem dočasné školní jídelny v bývalé restauraci.
Provizorní školní jídelnu nalezli žáci kolínské Základní školy Kmochova v...

Provizorní školní jídelnu nalezli žáci kolínské Základní školy Kmochova v nedávno uzavřené restauraci Česká Koruna ve Slovenské ulici. (13. února 2026) | foto: Petr Procházka, MF DNES

Provizorní školní jídelnu nalezli žáci kolínské Základní školy Kmochova v...
Zleva starosta Kolína Michael Kašpar, předsedkyně správní rady SC Kolín Iva...
Provizorní školní jídelnu nalezli žáci kolínské Základní školy Kmochova v...
Martin Herman (ANO) (9. dubna 2024)
Někdejší restauraci využívají žáci ZŠ Kmochova jako provizorium za školní jídelnu, která prochází rekonstrukcí. Podle starosty je téměř 170 tisíc korun měsíčně za nájem objektu včetně služeb přiměřená suma, což však dlouhodobý kritik poměrů na kolínské radnici a bývalý zastupitel města Herman zpochybňuje.

Najít náhradní prostory na výdej obědů pro žáky kolínské základky nebylo před začátkem tohoto školního roku jednoduché.

„Musely být v pochozí vzdálenosti od školy, aby se děti stihly vrátit na vyučování. A také bylo nutné, aby nabídly odpovídající provozní kapacity,“ vysvětlil ředitel 2. Základní školy Kolín Jiří Němeček.

Radnice tedy začala hledat objekt, který by tato kritéria splňoval. To se ovšem dlouho nedařilo.

Městské prostory pronajímáme podnikatelům za podobné ceny.

Michael Kašparstarosta Kolína

Oslovili jsme například společenský dům nebo ZŠ Bezručova. Tam nám ale sdělili, že dostatečné kapacity nemají. Zkoušeli jsme také střední školu stavební. Tam jsme ale narazili na časové omezení, protože výdej obědů by byl možný nejdříve od 13.30,“ řekl Kašpar.

Město nakonec našlo vhodný objekt v bývalé restauraci Česká koruna, která je od školy vzdálená asi osm minut chůze.

„Není pravda, že bychom o tyto prostory nestáli. Naopak jsme je za dané situace navrhli coby nejlepší řešení,“ uvedl ředitel Němeček.

Český výletník: Říkali mi, že v Kolíně nic není. Tak jsem tam vyrazil

Až do této chvíle by na „příběhu“ školní jídelny nebylo vlastně nic zajímavého. Otázky vyvolala až nájemní smlouva mezi základní školou a majitelem restaurace. Především pak následující pasáž:

„Podnájemce se zavazuje hradit měsíční nájemné ve výši 92 500 korun včetně DPH a úhradu za služby 77 440 korun s DPH, které zahrnují dodávku elektrické energie, vytápění a vodné a stočné.“

Za využívání jídelny tak škola platí téměř 170 tisíc korun měsíčně. „Musím si zaťukat na čelo hlavně proto, že v prostorách, kde se nevaří, činí částka za energie 70 tisíc korun měsíčně. Starosta tvrdí, že vycházel z faktur z minulosti. Já se ptám, z jaké doby? Z té, kdy tam fungovala takřka nonstop restaurace a od časného rána se tam vařilo, topilo a tekla voda?“ řekl redakci iDNES.cz krajský zastupitel Martin Herman.

Podle starosty však není cena nájemného přemrštěná. „Jde o prostory v obou patrech, což je téměř 430 metrů čtverečních. Metr nás tak ročně vyjde na 2 581 korun. Město přitom pronajímá vlastní objekty podnikatelům provozujícím restaurace v rozmezí od 2 300 do 3 500 korun. Abych byl konkrétní, tak například firma PK Management nám platí za pronájem prostor pro restauraci 2 929 korun za metr čtvereční ročně,“ podotkl Kašpar.

Spor o protipožární dveře

Nesrovnalosti nevidí kolínský starosta ani ve výši záloh za energie. „Jen povinné poplatky firmě ČEZ za jističe a distribuci činí 33 300 korun měsíčně. To lze jednoduše doložit fakturami,“ uvedl Kašpar.

Jeho dlouhodobý názorový sok Herman se však podivuje i nad tím, že zastupitelé schválili investici 800 tisíc korun, které jsou určené na instalaci trojích protipožárních dveří do provizorní jídelny v restauraci.

„A když jsem se starosty na zastupitelstvu zeptal, zda je to pravda a jde tak o investici do cizího majetku, tak mi odpověděl, že jsem to pochopil špatně. Co tedy město skrývá? Kam má jít těch 800 tisíc korun?“ podivil se Herman.

Zmíněné finance jsou podle Kašpara v rozpočtu zařazené pro případ, že by bylo nutné v provizorní jídelně cokoliv upravit.

„Pokud by totiž tyto prostory sloužily i při budoucí rekonstrukci kuchyně a jídelny pro 1. a 7. základní školu, museli bychom tam kvůli podmínkám hygieny a hasičů nainstalovat protipožární dveře. V současnosti tuto investici v plánu nemáme, nicméně v rozpočtu na to musíme mít peníze. Samozřejmě bychom pak žádali o ponížení nájmu,“ doplnil Kašpar.

Krabici s fenkou a čerstvě narozenými štěňaty pohodil někdo v mrazu u lesa

Původní majitel nechal fenku s čerstvě narozenými štěňaty u lesa napospas...

Pracovníci poděbradského útulku Haryk přijali v pondělí do péče fenu se dvěma štěňaty, kterou jejich původní majitel zanechal v mrazech venku u kraje lesa. Fenu s čerstvě narozenými štěňaty našli...

17. února 2026  16:14

Po zásahu na fakultě kvůli radioaktivitě se prověřuje porušení atomového zákona

Zásah složek IZS a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na...

Kvůli podezření na možný výskyt zvýšené radioaktivity zasahovaly v sobotu složky Integrovaného záchranného systému (IZS) v prostorách Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (MFF UK) v...

16. února 2026  18:15,  aktualizováno  17. 2. 15:31

