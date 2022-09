Kolínu hrozí žaloba kvůli nepostaveným bytům

Stavebník viní město. Říká, že jeho současní představitelé nerespektují rozhodnutí svých předchůdců a platné právní předpisy, které stanovují přednost územního rozhodnutí před následně přijatými územními plány.

Projekt bytového domu se 113 byty, podzemním parkovištěm, nebytovými prostory se chystá už od roku 2006. O dva roky později získal rozhodnutí o umístění stavby a podporovalo jej i vedení radnice. Teď, když se mělo přistoupit k vydání stavebního povolení a samotné výstavbě, situace se změnila.

„Mnohokráte prodlužované územní rozhodnutí je všeobecně problematické, jelikož se za tu dlouhou dobu zásadně změnily normy, vyhlášky i připomínky města na obecné požadavky výstavby, a to nejen pro soulad s dnešním územním plánem,“ říká nyní mluvčí kolínské radnice Šárka Hrubá.

Podle stavebníka teď město požaduje výraznou redukci už připraveného projektu, a to na 60 procent.

„To je ale zásadní změna, kterou při vší vůli splnit nemůžeme. Hlavním důvodem je fakt, že bychom tím přišli o platné územní rozhodnutí, protože jsme státní správou zavázáni splnit podmínky v něm již zakotvené, tedy i plánovaný objem stavby. Neúnosně by se změnila i ekonomika stavby, mimo jiné i proto, že by musela výrazně narůst cena bytů. My v projektu klademe důraz právě na cenovou dostupnost,“ konstatoval zástupce stavebníka Eduard Vacínek s tím, že donedávna kolínská radnice platnost územního rozhodnutí opakovaně bez námitek umožňovala.

Podle svých slov se pokoušel s vedením města jednat o úpravách. „Nad to jsme městu nabídli nebytové prostory za symbolický nájem pro školku, která je v lokalitě zoufale zapotřebí, byty zdarma pro potřebné profese. Ale bez odezvy,“ pokračuje Vacínek.

Mluvčí města potvrdila, že k jednání došlo a že skutečně nepřineslo žádný výsledek. Podle jejího vyjádření to, co investor nabídl, ani zdaleka nenaplnilo současné představy města.

„Investor nabídl pouze kosmetické úpravy tak, aby nedošlo k zpochybnění vydaného územního rozhodnutí. Město vnímá tyto úpravy jako absolutně nedostatečné,“ uvedla Hrubá. „Bohužel prozatím neexistují reálné nástroje, jak se pokusit výsledek jakkoli kultivovat,“ dodala.

Vydání stavebního povolení brání ale i změna stanoviska vodohospodářské společnosti, podle které nyní už není pro další větší stavební projekt dostatek vody.

To investor rozporuje s tím, že by se v takovém případě musela zastavit budoucí výstavba v celém Kolíně, ale jiné projekty přitom povolení získaly. Redakce proto požádala o vyjádření vodohospodářskou společnost Energie AG Kolín, do uzávěrky vydání se jej ale nepodařilo získat.

Situace tak nasvědčuje tomu, že spor bude mít soudní dohru. Investor se totiž chce bránit žalobou, pokud se s městem nakonec nedohodne. Náklady na projekt už totiž podle vyjádření společnosti přesáhly 25 milionů korun.

„Z mého pohledu by to bylo velmi nešťastné, ale vyloučit se to nedá,“ konstatuje Eduard Vacínek.