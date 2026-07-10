„Chlapeček měl na sobě modrobílé dupačky a dudlík. Ihned byl přemístěn na JIP, kde mi vlídná a vstřícná doktorka řekla, že je v pořádku,“ uvedl zakladatel babyboxů Ludvík Hess. V kolínské nemocnici se jedná o páté odložené dítě.
Pro malého Libora chystá Česká mincovna zlatý novorozenecký dukát. Podle Hesse je to už tradiční dar nalezeným dětem ve schránkách. Další babybox organizace otevře již letos v září v Nemocnici Tišnov.
Hess přiblížil další rovinu kolínské schránky. „Kolínská nemocnice je památná i tím, že jsem tam hrál sám sebe v seriálu Ordinace v Růžové zahradě při natáčení epizody o otvírání babyboxu,“ popsal.
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První babybox Hess v Česku zprovoznil v roce 2005, od té doby v nich zdravotníci našli 283 dětí, z toho 129 holek a 154 kluků. V okamžiku, kdy je dovnitř vloženo dítě, zapne se vyhřívání, ventilace a s mírnou prodlevou i alarm, který upozorní personál.
Schránky jsou umístěny tak, aby se lidé nemuseli bát, že je při odkládání dítěte někdo překvapí. Babyboxy mají i své kritiky, kteří tvrdí, že odporují některým článkům Úmluvy o právech dítěte, například právu na jméno, totožnost, státní příslušnost a právu znát své rodiče.