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Do babyboxu kolínské nemocnice někdo odložil dítě. Dostane jméno Libor

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  22:48
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Lenka Dvořáková, MF DNES

V pátek odpoledne nalezli pracovníci nemocnice v Kolíně dítě odložené do babyboxu. Chlapec, který dostane jméno Libor podle významného finančního dárce projektu, je na území Česka celkem 283. dítětem uloženým do záchranné schránky od začátku jejich fungování.

„Chlapeček měl na sobě modrobílé dupačky a dudlík. Ihned byl přemístěn na JIP, kde mi vlídná a vstřícná doktorka řekla, že je v pořádku,“ uvedl zakladatel babyboxů Ludvík Hess. V kolínské nemocnici se jedná o páté odložené dítě.

Pro malého Libora chystá Česká mincovna zlatý novorozenecký dukát. Podle Hesse je to už tradiční dar nalezeným dětem ve schránkách. Další babybox organizace otevře již letos v září v Nemocnici Tišnov.

Hess přiblížil další rovinu kolínské schránky. „Kolínská nemocnice je památná i tím, že jsem tam hrál sám sebe v seriálu Ordinace v Růžové zahradě při natáčení epizody o otvírání babyboxu,“ popsal.

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První babybox Hess v Česku zprovoznil v roce 2005, od té doby v nich zdravotníci našli 283 dětí, z toho 129 holek a 154 kluků. V okamžiku, kdy je dovnitř vloženo dítě, zapne se vyhřívání, ventilace a s mírnou prodlevou i alarm, který upozorní personál.

Schránky jsou umístěny tak, aby se lidé nemuseli bát, že je při odkládání dítěte někdo překvapí. Babyboxy mají i své kritiky, kteří tvrdí, že odporují některým článkům Úmluvy o právech dítěte, například právu na jméno, totožnost, státní příslušnost a právu znát své rodiče.

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