Kolik budou stát kupony na MHD v Praze v roce 2026

Matouš Waller
  13:43
Začátkem týdne schválila rada hlavního města zvýšení cen jízdného MHD od ledna příštího roku. Zdražení se dotkne jednorázových jízdenek, do cen kuponů se však na území Prahy nepromítne.

Elektronické kupony nahrané na kartě nebo v aplikaci budou nově za jinou cenu než papírové. | foto:  Michal Šula, MAFRA

Ceny dlouhodobého jízdného na území Prahy se v příštím roce nezmění. Vztahovat se na ně nebude ani rozdíl v ceně při nákupu v aplikaci Lítačka nebo papírové podobě. S ročním kuponem pražané stále za MHD zaplatí jen desetikorunu denně.

Ceny plnocenných kuponůSoučasná i budoucí cena
Měsíční550 Kč
Čtvrtletní1 480 Kč
Roční3 650 Kč

Měnit se nebudou ani ceny pro juniory, studenty a seniory.

Ceny zvýhodněných kuponů pro děti od 15 let, studentySoučasná i budoucí cena
Měsíční130 Kč
Čtvrtletní360 Kč
Roční1 280 Kč

Stejné zůstávají také ceny kuponů pro osoby v hmotné nouzi. Měsíční vyjde na 165 korun, čtvrtletní pak na 444 korun.

Dražší kupony ve středních Čechách

Na rozdíl od pražanů však se zdražením od ledna musejí počítat cestující ve vnějších pásmech PID. Středočeský kraj už v červnu rozhodl o zvýšení cen jízdného, které se kromě krátkodobých lístků dotkne právě i dlouhodobého předplatného. Ceny se budou odvíjet od formy dokladu.

Zdražení MHD v Praze a okolí. Kolik nově zaplatíte za jízdenky a kupony

V případě nákupu přes aplikaci Lítačka budou dražší o 20 procent, papírové kupony dokonce o 25 procent. Měsíční kupon na první pásmo vyjde dospělého v aplikaci na 474, papírový na 494 korun místo současných 395 korun. Roční kupon bude místo 3 740 korun stát v aplikaci 4 488, papírový dokonce 4 675 korun.

Hlouběji do kapsy sáhnou i rodiče studentů, kteří dojíždějí do školy přes několik pásem. Na kompletní ceník se podívejte zde.

