Musím přibrzdit, protože tenhle povrch vážně není pro kolečkové brusle fajnový. Když vtom spatřím na silnici v protisměru známou tvář. Martina Sáblíková! „Ahoj, Martino,“ otáčím se. A to byla chyba... Za moment už se škrábu z roští, do něhož jsem kvůli krátké nepozornosti zahučel.
Tenhle zážitek je naštěstí starý už nějakých čtrnáct roků. Rychlobruslařka Sáblíková v těchto končinách už dávno nežije, a tudíž ani na kole netrénuje. Zato ten proklatý živý plot, ten je stále na místě. Ulice Veltrubská je v Kolíně uzavřená, takže kdo chce na jejím konci naskočit na oblíbenou stezku, musí trochu improvizovat.