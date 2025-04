tami Tamara Pospíšilová Autor:

Řidič, který minulý týden ve čtvrtek na Nymbursku vjel do skupiny lidí postávající u odstaveného vozu, neměl za volantem co dělat. Až do konce roku má totiž platný zákaz řízení. Při nehodě dva lidi usmrtil a další dva těžce zranil. Hrozí mu šest let vězení.