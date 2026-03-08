„Vláda se až dosud nepostarala o převýchovu národa. Aktivistickou práci vlastně zatím provádíme jen my novináři a v národu vzniká dojem, že jsme zaprodanci Němců, zrádci národa a visíme ve větru jako utrženci.“
Tato slova pronesl v roce 1940 Karel Lažnovský. Šéfredaktor respektovaného deníku České slovo, který se narodil před 120 lety v Kladně, je temnou postavou české žurnalistiky. Kvůli profesnímu postupu a uznání neváhal zaprodat novinářskou etiku nacistické propagandě. A to ho stálo život.
Přestože se jim dostalo prominentní lékařské péče v lazaretu SS v Podolí, Lažnovský nemoci podlehl. Proč ale zemřel jen on?