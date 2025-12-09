Kauza kokainu v krabicích od banánů pokračuje. Soud zrušil osvobozující verdikt

Odvolací soud zrušil osvobozující verdikt nad trojicí mužů, které obžaloba vinila ze zorganizování dodávek několika stovek kilogramů kokainu v krabicích s banány. Případ bývalého vedoucího pracovníka Lidlu Jiřího Gabriela, někdejšího spolupracovníka uprchlého odsouzeného podnikatele Radovana Krejčíře Petra Hrubého a cizince dlouhodobě žijícího v Praze Fatona Gashiho vrátil k novému projednání.
Trojice mužů, kteří podle policie zorganizovali dodávku několika stovek kilogramů kokainu v krabicích s banány, před začátkem hlavního líčení u Městského soudu v Praze. (16. prosince 2024) | foto: ČTK

Informaci justičního serveru infoSoud ČTK potvrdila mluvčí pražského vrchního soudu Kateřina Dostálová.

„Rozhodnutí prvního stupně bylo zrušeno,“ uvedla mluvčí. Proti nepravomocnému zprošťujícímu verdiktu se už při květnovém vyhlášení odvolala žalobkyně Ivona Horská. Trvala na tom, že se muži drogové činnosti dopustili.

Soud zprostil obžaloby trojici viněnou z pašování kokainu v krabicích od banánů

Server Seznam Zprávy uvedl, že advokáti obžalovaných rozhodnutí odvolacího vrchního soudu zatím nedostali. Proto se k němu nyní nemohou vyjadřovat. Muži vinu od počátku odmítají. V případě odsouzení by jim hrozil až osmnáctiletý trest vězení.

Obžaloba tvrdí, že Gashi řídil a koordinoval chod organizované skupiny, která obchodovala s drogami a působila v Česku, Německu a státech Jižní Ameriky. Někdejší vedoucí úseku ovoce a zelenina ve společnosti Lidl podle státní zástupkyně zajistil dopravu krabic s kokainem přes jím vybranou přepravní společnost a sledování zásilky. Hrubý zprostředkovával kontakty a propojení jednotlivých členů skupiny a poskytoval jim prostory pro konspirativní schůzky.

Za kokain v banánech čelí žalobě bývalý vedoucí Lidlu a spolupracovník Krejčíře

Dodávku, kvůli níž stojí před soudem, zorganizovala trojice podle obžaloby mezi listopadem 2021 a srpnem 2022. Obsahovala minimálně 300 kilogramů drog. Kokain byl uložen do papírových krabic s banány, které měly zajistit krytí. Lodí se drogy dostaly do Hamburku a odtud do dalších evropských zemí.

16. prosince 2024

Soudy

