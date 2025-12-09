Kauza kokainu v krabicích od banánů pokračuje. Soud zrušil osvobozující verdikt

Informaci justičního serveru infoSoud ČTK potvrdila mluvčí pražského vrchního soudu Kateřina Dostálová.
„Rozhodnutí prvního stupně bylo zrušeno,“ uvedla mluvčí. Proti nepravomocnému zprošťujícímu verdiktu se už při květnovém vyhlášení odvolala žalobkyně Ivona Horská. Trvala na tom, že se muži drogové činnosti dopustili.
Server Seznam Zprávy uvedl, že advokáti obžalovaných rozhodnutí odvolacího vrchního soudu zatím nedostali. Proto se k němu nyní nemohou vyjadřovat. Muži vinu od počátku odmítají. V případě odsouzení by jim hrozil až osmnáctiletý trest vězení.
Obžaloba tvrdí, že Gashi řídil a koordinoval chod organizované skupiny, která obchodovala s drogami a působila v Česku, Německu a státech Jižní Ameriky. Někdejší vedoucí úseku ovoce a zelenina ve společnosti Lidl podle státní zástupkyně zajistil dopravu krabic s kokainem přes jím vybranou přepravní společnost a sledování zásilky. Hrubý zprostředkovával kontakty a propojení jednotlivých členů skupiny a poskytoval jim prostory pro konspirativní schůzky.
Dodávku, kvůli níž stojí před soudem, zorganizovala trojice podle obžaloby mezi listopadem 2021 a srpnem 2022. Obsahovala minimálně 300 kilogramů drog. Kokain byl uložen do papírových krabic s banány, které měly zajistit krytí. Lodí se drogy dostaly do Hamburku a odtud do dalších evropských zemí.
