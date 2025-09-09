Srážka několika aut s autobusem uzavřela silnici na Mělnicku. Zranilo se 11 lidí

Nehoda se stala mezi Kojeticemi a Neratovicemi. Na místo k zásahu vyjížděly všechny složky IZS. Z celkových jedenácti zraněných utrpělo devět lidí lehká zranění a jeden středně závažné.
Jeden pacient s těžkým zraněním byl letecky transportován do Ústřední vojenské nemocnice v Praze, informovala mluvčí záchranné služby Monika Nováková.
Silnice I/9 je nyní v místě nehody uzavřená, vyplývá z informací policie a záchranné služby.
Nehoda byla hlášená po 15:00. „Máme tam předběžně hlášena čtyři osobní auta a jeden autobus, silnice je uzavřená, více informací zatím není k dispozici,“ řekl krajský policejní mluvčí Pavel Truxa.
„Na místě máme čtyři posádky záchranářů, jednu posádku s lékařem a také LZS Praha a inspektora provozu,“ sdělila mluvčí záchranné služby Monika Nováková.