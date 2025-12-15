Areál Koh-i-nooru ve Vršovicích se promění v blok domů, developer získal povolení

Předpokládané zahájení přípravných prací v území je stanoveno na druhé čtvrtletí příštího roku. Investiční náklady developer neuvedl.
„Koh-i-noor je jeden z našich nejzásadnějších projektů,“ uvádí ředitel developmentu PSN Štěpán Smrčka. Povolení je podle něj důležitým milníkem, který umožňuje zahájit revitalizaci celého areálu.
„Na ploše téměř dvou hektarů připravuje PSN nový obytný a veřejný prostor, který přirozeně naváže na okolní zástavbu. Vznikne zde lokalita pro bydlení, služby, volnočasové aktivity i sousedská setkávání,“ tvrdí Smrčka.
Demolici a přípravu na samotnou výstavbu by rádi zahájili ve druhém čtvrtletí příštího roku. Podle Smrčka se výstavba uskuteční minimálně ve dvou etapách a potrvá do roku 2030.
|
Jak bude vypadat terminál ve stanici Zahradní Město? Rozhodne soutěž
Koh-i-noor patří k nejvýznamnějším industriálním areálům v širším centru Prahy. PSN tvrdí, že chce zachovat jeho historii. Dvě památkově chráněné budovy projdou podle ní rekonstrukcí, která zachová jejich industriální charakter.
Dominantou areálu zůstane ikonický tovární komín, který bude i nadále součástí panoramatu Vršovic. Původní atmosféra areálu se tak neztratí, naopak, stane se součástí jeho nové role.
Konverze území vytvoří nový městský blok s veřejnými prostory, rezidenčními domy, službami a komunitním zázemím. Celkem vznikne v území více než 600 jednotek v kombinaci novostaveb a rekonstruovaných historických objektů.
|
Ulice Josefa Bicana? Slavia Praha chce přejmenovat Vladivostockou u Edenu
PSN působí na českém realitním trhu od roku 1991 (do roku 2019 jako Pražská správa nemovitostí). Společnost se zaměřuje na rekonstrukce činžovních domů i výstavbu moderních rezidenčních a polyfunkčních projektů.
Vedle Koh-i-nooru se věnuje i dalším projektům v Praze a regionech. Zároveň vlastní i portfolio nájemního bydlení i komerčních prostor. Mezi její nejvýznamnější budovy patří kupříkladu Tančící dům, Dům módy nebo City Empiria.