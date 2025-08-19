„Život zmíněné nešťastnice visel pouze na tlapce zamotané do sítě proti ptákům. V bytě majitelů se nikdo nenacházel, a tak se hlídka vydala o patro níže, kde zvonění tentokrát nezůstalo bez odezvy a záchranná akce mohla rychle začít,“ popsali strážníci.
Packu se jim odtud ovšem vymotat nepodařilo. Byla moc vysoko a strážníci na ni nedosáhli.
Na pomoc proto přijeli také hasiči s plošinou. Než dorazili, přidržovali strážníci kočku ve výšce.
„Po vyproštění byl mazlíček a všech jeho devět životů převezen do měcholupského útulku,“ dodali strážníci.