Pouze za tlapku visela z balkónu v pátém patře kňučící kočka, kterou v neděli ráno zachraňovali strážníci z Prahy 11. V inkriminovaném bytě zrovna nikdo nebyl, proto hlídka musela o patro níže. Na uvězněnou packu odtud ovšem nedosáhla. Na pomoc tedy museli přijet také hasiči.

„Život zmíněné nešťastnice visel pouze na tlapce zamotané do sítě proti ptákům. V bytě majitelů se nikdo nenacházel, a tak se hlídka vydala o patro níže, kde zvonění tentokrát nezůstalo bez odezvy a záchranná akce mohla rychle začít,“ popsali strážníci.

Packu se jim odtud ovšem vymotat nepodařilo. Byla moc vysoko a strážníci na ni nedosáhli.

Kocour mňoukal z kanálu o pomoc, pak natruc zalezl hlouběji. Hasič musel za ním

Na pomoc proto přijeli také hasiči s plošinou. Než dorazili, přidržovali strážníci kočku ve výšce.

„Po vyproštění byl mazlíček a všech jeho devět životů převezen do měcholupského útulku,“ dodali strážníci.

