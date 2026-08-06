Kočárek pod metro sfoukl průvan, strojvedoucí neměl šanci srážce zabránit

V pondělí 20. července po poledni ve stanici I. P. Pavlova spadl do kolejiště prázdný kočárek, vzápětí do něj narazilo přijíždějící metro.
Zdánlivě se nestalo nic velkého, přesto metro v tomto úseku skoro hodinu nejelo. Cestující museli využít náhradní dopravu, protože dopravní podnik musel nechat mimořádnou událost zdokumentovat a prošetřit.
Nečekaný nápor vzduchu
„Cestující s takzvanými golfkami přišla na začátek nástupiště. V blízkosti bezpečnostní čáry u hrany nástupiště kočárek odstavila, vybrala z něj dítě a vzala ho do náruče. Kočárek zůstal stát nezajištěn a nehlídán na místě, zatímco se cestující věnovala dítěti,“ popsal situaci mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
„Krátce nato náporová ventilace přijíždějícího vlaku uvedla nezajištěný kočárek do pohybu. Ten spadl do kolejiště, kde bohužel došlo ke střetu s přijíždějícím vlakem metra,“ doplnil mluvčí.
Strojvedoucí podle něj neměl šanci zabránit srážce, kočárek totiž spadl do kolejiště těsně před příjezdem vlaku, navíc v místě, odkud metro do stanice vjíždí.
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I když nedošlo k žádnému zranění ani zásadnímu poškození vlaku nebo některého ze zařízení na trati, musel dopravní podnik provoz vlaků zastavit. V úseku Florenc – Pražského povstání několik desítek minut jezdily náhradní autobusy.
„Jednalo se o srážku drážního vozidla s překážkou, což je mimořádná událost.“
Daniel Šabík, mluvčí DPP
„Legislativně se jednalo o srážku drážního vozidla s překážkou, což je mimořádná událost, kvůli které je provozovatel dráhy povinen provést přesně stanovené postupy. Zastavit provoz, provést šetření mimořádné události a zjistit rozsah poškození dráhy a drážního vozidla,“ vyjmenoval Šabík s tím, že je následně nutné také uklidit kolejiště a před opětovným zprovozněním daného úseku prověřit, že je zabezpečené.
Cestující je nezabrzdí
Nebyla to ojedinělá událost. Už několikrát silný vítr ve stanici shodil na kolejiště kočárek, který majitel zaparkoval příliš blízko kolejím a nezabrzdil ho. Pokud cestující včas nezareaguje, tlak vzduchu od přijíždějící soupravy vozítko na kolečkách smete.
„Proto cestujícím doporučujeme, aby kočárky neodstavovali hned u bezpečnostní čáry na hraně nástupiště a nezapomněli je zabrzdit nebo držet,“ poznamenal Šabík.
Podle mluvčího pražských policistů Jana Daňka vyšetřování červencové mimořádné události neodhalilo protiprávní jednání, ale dopravní podnik pád kočárku stále interně vyšetřuje.
„Shromažďujeme veškeré podklady, abychom případně mohli zahájit vymáhání škody,“ potvrdil Šabík.
Dopravní podnik chce do budoucna podobným mimořádnostem předejít instalací stěn na nástupištích. To je ale v plánu až v rámci automatizace provozu metra. To se nejprve týká nově vznikající trasy linky D a poté „céčka“.