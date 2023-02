Pražští Piráti v hlasování schválili vstup do magistrátní koalice

Pražští Piráti schválili v on-line hlasování vstup do magistrátní koalice se Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a hnutím STAN. Pro bylo 86 procent hlasujících. Sdělila to jejich mluvčí Martina Vacková. Dvoudennímu hlasování předcházela pětidenní neveřejná diskuse na fóru. Vstup do koalice už schválily i ostatní strany.