Na obsazení vedení města se v pondělí dohodli zástupci čtyř koaličních uskupení, tedy Starostů s Nymburskými demokraty, Rebelkami pro Váš Nymburk, TOP 20 – město pro život a ANO 2011. V jednadvacetičlenném zastupitelstvu má koalice těsnou většinu 11 mandátů. Po pondělním jednání to sdělili zástupci koaličních uskupení.
|
Mladá Boleslav má jasno o koalici. Město dál povede primátor Bouška
„Prioritami bude důsledná kontrola hospodaření a transparentnost radnice, zřídíme zdravotní výbor, budeme klást důraz na rozpočtovou odpovědnost města a promyšlený rozvoj se zapojením odborníků,“ řekl Ritter. Další body podle něj nové vedení města rozpracuje v programovém prohlášení. Ustavující zastupitelstvo se má uskutečnit 9. listopadu.
Místostarostkou bude Stanislava Tichá (Rebelky pro Váš Nymburk), místostarostou František Vlasák (TOP 20 – město pro život). Dalšími členy sedmičlenné rady města budou Pavel Fojtík (Starostové s Nymburskými demokraty), Marek Velechovský (TOP 20 – město pro život), Markéta Tomčíková (Rebelky pro Váš Nymburk) a Adriena Gabrielová (ANO 2011).
|
Prahu 8 chce vést koalice STAN s TOP 09, ODS s lidovci a ANO, vítězi voleb se to nelíbí
Komunální volby v Nymburce vyhrálo uskupení Nymburk s klidem dosavadního starosty Tomáše Macha se šesti mandáty. Starostové s nymburskými demokraty získali čtyři mandáty, Rebelky pro Váš Nymburk, TOP 20 – město pro život a SEN pro Nymburk po třech. ANO a ODS mají po jednom zastupiteli.
Vítězné uskupení Nymburk s klidem tak zamíří do opozice. Mach po volbách sdělil, že jeho uskupení nenašlo koaličního partnera a v opozici chce postupovat konstruktivně.
|
Kladno povede dosavadní koalice plus ODS, primátorem zůstane Volf
V uplynulém volebním období vedla Nymburk koalice uskupení Nymburk s klidem a ODS v čele se starostou Machem. Po volbách v roce 2022 měla 12 z 21 mandátů, později však fungovala jako menšinová.