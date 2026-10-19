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Vítěz voleb v Nymburce míří do opozice. Město povede čtyřkoalice

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  21:40

Nymburk, radnice (15. září 2026) | foto: Aleš Kubelka, MF DNES

Starostou Nymburka bude Jan Ritter (Starostové s Nymburskými demokraty), místostarosty Stanislava Tichá a František Vlasák. Oba místostarostové budou uvolnění, tedy plně placení.

Na obsazení vedení města se v pondělí dohodli zástupci čtyř koaličních uskupení, tedy Starostů s Nymburskými demokraty, Rebelkami pro Váš Nymburk, TOP 20 – město pro život a ANO 2011. V jednadvacetičlenném zastupitelstvu má koalice těsnou většinu 11 mandátů. Po pondělním jednání to sdělili zástupci koaličních uskupení.

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„Prioritami bude důsledná kontrola hospodaření a transparentnost radnice, zřídíme zdravotní výbor, budeme klást důraz na rozpočtovou odpovědnost města a promyšlený rozvoj se zapojením odborníků,“ řekl Ritter. Další body podle něj nové vedení města rozpracuje v programovém prohlášení. Ustavující zastupitelstvo se má uskutečnit 9. listopadu.

Místostarostkou bude Stanislava Tichá (Rebelky pro Váš Nymburk), místostarostou František Vlasák (TOP 20 – město pro život). Dalšími členy sedmičlenné rady města budou Pavel Fojtík (Starostové s Nymburskými demokraty), Marek Velechovský (TOP 20 – město pro život), Markéta Tomčíková (Rebelky pro Váš Nymburk) a Adriena Gabrielová (ANO 2011).

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Komunální volby v Nymburce vyhrálo uskupení Nymburk s klidem dosavadního starosty Tomáše Macha se šesti mandáty. Starostové s nymburskými demokraty získali čtyři mandáty, Rebelky pro Váš Nymburk, TOP 20 – město pro život a SEN pro Nymburk po třech. ANO a ODS mají po jednom zastupiteli.

Vítězné uskupení Nymburk s klidem tak zamíří do opozice. Mach po volbách sdělil, že jeho uskupení nenašlo koaličního partnera a v opozici chce postupovat konstruktivně.

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V uplynulém volebním období vedla Nymburk koalice uskupení Nymburk s klidem a ODS v čele se starostou Machem. Po volbách v roce 2022 měla 12 z 21 mandátů, později však fungovala jako menšinová.

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