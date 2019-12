Zabruslete si u obchodního centra na Chodově, pomůžete dobré věci

Inspirací pro ledovou plochu byla podobná atrakce, kterou si již mnoho zim užívají Vídeňané. Chodovské kluziště se rozkládá na 650 metrech čtevrečních a je rozděleno na dvě části, které spojují dva ledové mosty. Bát se tu nemusí ani začátečníci, ve vybrané dny jsou totiž k dispozici instruktoři bruslení, jejichž služby je možné využít zdarma. Brusle si lze zapůjčit na místě.

Příchozí se mohou těšit i na tradiční jídlo a pití a v klidu si je vychutnat ve speciálním vytápěném „lounge“, v němž najdou kromě televizorů i herní koutek s konzolemi playstation. Celý areál pokrývá vysokorychlostní bezdrátový internet.

Kluziště je otevřeno denně až do ledna denně od 10 do 22 hodin, na Štědrý den pouze do 16 a na Silvestra do 18 hodin. Pozor, platit je možné jen bezhotovostně z důvodu transparentnosti příjmů pro charitativní účely.

Výtěžek z kluziště pomůže dvěma vybraným projektům. Prvním je projekt „Saves Help“, spojující brankáře české extraligy, ruské KHL a zámořské NHL, aby každým úspěšným zákrokem pomohli někomu zlepšit život, například koupí dětského vozíku.

Charitativní sbírka dále pomůže Nadaci Jakuba Voráčka „Kluk Puk“, která se zaměřuje na pomoc lidem s diagnózou roztroušené sklerózy. Vybrané peníze podpoří nejen konkrétní pacienty v tíživé situaci, ale poslouží rovněž rozvoji MS center a organizací, jež pacienty s touto chorobou sdružují.

Partnerem chodovského kluziště je společnost Renocar, autorizovaný dealer vozů Mini. Více informací o projektu Na ledě v obchodním centru Westfield Chodov najdete na www.chodovnalede.cz.