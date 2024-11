Pokuty i nezletilé opilé dívky. V klubu Orion zasahovali policisté a celníci

„Vraceli jsme se s přítelem domů kolem jedenácté večer a všude byly policejní pásky, zdálo se, že klub je neprodyšně uzavřený,“ vylíčila obyvatelka domu sousedícího s klubem. Ačkoliv bydlí ve čtvrtém patře, hluk se běžně nese úzkou ulicí vzhůru a ona v noci nemůže spát. „Tentokrát byl ale klid,“ pochvalovala si žena, která si nepřála uvést své jméno, sobotní stav.

To v podniku operovala dvacítka policistů. Podle mluvčí Evy Kropáčové si z klubu odvezli dvě sedmnáctileté cizinky pod vlivem alkoholu. „Jedné naměřili přes jedno a druhé více než jeden a půl promile alkoholu,“ potvrdila mluvčí s tím, že slečny byly převezeny na služebnu a předány zákonným zástupcům. Nyní policisté zjišťují, kde k alkoholu přišly.

Po odjezdu státní policie pokračovali v kontrolách strážníci. „Uložili jsme pokuty za rušení nočního klidu a znečišťování veřejného prostoru v celkové výši šest tisíc korun,“ sdělila mluvčí Irena Seifertová a dodala, že situaci okolo klubu se intenzivně věnují už delší čas.

„Od začátku letošního roku k dnešnímu dni evidujeme celkem 32 oznámení občanů, z toho 28 na rušení nočního klidu a čtyři na rvačku,“ doplnila mluvčí.

Celní kontrola

V podniku se zasahovalo už v pátek, kdy do něj dorazilo několik desítek celníků, a to krátce po otevření, tedy po deváté večerní.

Podle mluvčí Generálního ředitelství cel Vladimíry Malovíkové se celníci během kontroly zaměřili na neznačený alkohol a tabákové výrobky. Pomáhali jim kynologové se psy trénovanými na odhalování omamných a psychotropních látek, peněz a zbraní a na místě byla i skupina operativního nasazení a instruktoři celní přípravy pro klidný a bezpečný průběh kontroly.

„Zajištěno bylo menší množství tabáku do vodních dýmek, mobilní telefony a doklady v pátrání,“ přiblížila Malovíková.

Neřešitelná situace?

Policejní razie jsou v místě ojedinělé a kontrolní činnost strážníků není dostačující na to, aby v ulici vládl o víkendu po setmění klid. Zdejší lidé jsou bezradní, mají strach a sužuje je pocit, že jejich trápení radnice MČ Prahy 3 nijak účinně neřeší. Proto se ji nyní k aktivitě pokusí vyzvat sepsanou peticí, kterou aktuálně nechávají podepisovat místními.

Jak už redakce iDNES.cz informovala, za iniciativou stojí obyvatelka Kateřina Veselá a opoziční zastupitelka Prahy 3 Denisa Šťastná, které v duchu svých jmen nazvaly petici Za Šťastnou a Veselou Řehořku. Sesbíraly prozatím něco přes stovku podpisů.

Již zmíněná obyvatelka čtvrtého patra domu vedle klubu se rovněž podivila, proč je pro radnici tak složité si s problémovým klubem poradit. „Znám to z druhé strany, sama jsem pracovala v podniku v Praze 2, na který si lidé ze sousedství stěžovali, a museli jsme hodně dbát na to, aby se nám hosté po desáté večerní nevybavovali venku. I když se to celkem dařilo, stejně nám přišlo z magistrátu upozornění, že pokud s tím něco neuděláme, tak nás zavřou,“ vzpomíná žena s tím, že nakonec obsluha dělala petici za záchranu kavárny. „A tady se to řeší už iks let, a pořád se nic neděje,“ nechápe.

Sama se už před dvěma lety aktivně pokusila situaci řešit aspoň tak, že se obrátila na majitelku domu a na magistrát, odkud jí ale přišla jen obecná reakce, že se situací zabývají. „Majitelce domu se podařilo zavolat hygienu, měřili tu hluk, a myslím, že na základě toho klub nějak snížili hlasitost, ale ten křik lidí venku se nezlepšil,“ podotkla.

Úklid si zaplatí Žižkované

Místní si také stěžují na nepořádek v ulici, který zde po víkendu zůstává. „Jsou tady střepy z rozbitých láhví, krev i zvratky a nikdo to o víkendu neuklidí,“ poukázala Veselá s tím, že radnice jí na dotaz sdělila, že za úklid navíc by si museli obyvatelé připlatit. Binec tu podle ní ale zůstává mnohdy až do úterka.

„Uklízí nám tu TSK a Čistá trojka, ale víkend pokrytý není, městská část by ještě nechala úklid platit nás,“ podotkla.

Redakce se na řešení úklidu tázala radnice, ta však na dotaz nereagovala. Již dříve ale pro MF DNES uvedla, že o problém s klubem řeší, jak mohou a naznačila také, že pomoci může zjištění, že klub byl zkolaudován jako restaurace, nikoliv diskotéka.