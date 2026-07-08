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OBRAZEM: Můžete je mít rádi i nemusíte, ale alternativu nemají. „Kačeny“ slaví 40

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  11:35
Tramvaj KT8D5 Kátéčka, Kachny, Kačeny. Tramvaje KT8D5 oslavily 7. července 2026 40 let... Kátéčka, Kachny, Kačeny. Tramvaje KT8D5 oslavily 7. července 2026 40 let... Kátéčka, Kachny, Kačeny. Tramvaje KT8D5 oslavily 7. července 2026 40 let... Kátéčka, Kachny, Kačeny. Tramvaje KT8D5 oslavily 7. července 2026 40 let... Kátéčka, Kachny, Kačeny. Tramvaje KT8D5 oslavily 7. července 2026 40 let... Kátéčka, Kachny, Kačeny. Tramvaje KT8D5 oslavily 7. července 2026 40 let... Kátéčka, Kachny, Kačeny. Tramvaje KT8D5 oslavily 7. července 2026 40 let... Kátéčka, Kachny, Kačeny. Tramvaje KT8D5 oslavily 7. července 2026 40 let... Kátéčka, Kachny, Kačeny. Tramvaje KT8D5 oslavily 7. července 2026 40 let... Kátéčka, Kachny, Kačeny. Tramvaje KT8D5 oslavily 7. července 2026 40 let... Kátéčka, Kachny, Kačeny. Tramvaje KT8D5 oslavily 7. července 2026 40 let...
První kloubová tramvaj v historii pražského dopravního podniku oslavila 40 let v provozu. Tramvaj ČKD Tatra KT8D5 vyjela na svou první linku 7. července 1986. Přestože zkušební provoz moc dobře nešel a robustní stroje nezapadaly do pražského centra, nakonec se Praha s nimi naučila žít. Nahlédněte s námi do galerie „Kačen“, tak jak je vzpomenul Ropid na svých sociálních sítích.

„Kachny“ jsou i po 40 letech jediné obousměrné tramvaje v Praze

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