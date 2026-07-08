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„Kachny“ jsou i po 40 letech jediné obousměrné tramvaje v Praze
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„Kachny“ jsou i po 40 letech jediné obousměrné tramvaje v Praze
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Nehoda kamionu zkomplikovala v sobotu po poledni provoz na dálnici D4 u Dobříše na Příbramsku ve směru z Prahy. Řidič vjel do uzavřeného úseku a narazil do rozestavěného mostu. Policistům se přiznal,...
Na metro nasednete v centru Prahy a vysadí vás ve Středočeském kraji. Zdá se vám to jako nesmysl? Ne tak docela. Vestibul plánované stanice Depo Písnice, která bude konečnou metra D, má totiž...
Dopravní nehoda zkomplikovala provoz v sobotu odpoledne nedaleko zastávky městské hromadné dopravy Motol na Praze 5. Srazila se tam motorka s autobusem. Muž i žena, kteří na motorce jeli, skončili v...
Tragická nehoda tří nákladních vozidel blokovala přes šest hodin Pražský okruh ve směru na dálnici D5. Při nehodě zemřel jeden člověk. Policie dopravu odkláněla, v okolí se tvořily kolony. Krátce po...
Kvůli pádu člověka do kolejiště ve stanici metra Muzeum nejezdilo ve středu odpoledne téměř dvě hodiny metro na lince A mezi stanicemi Dejvická a Náměstí Míru. Odhadem dvacetiletý muž utrpěl závažná...
Uplynulá vlna tropických veder v metropoli, která se má ke konci týdne vrátit, potrápila nejen cestující MHD, ale i samotné řidiče. Všichni společně se totiž často „pekli“ ve vozech bez...
Kvůli pádu člověka do kolejiště ve stanici metra Muzeum nejezdilo ve středu odpoledne téměř dvě hodiny metro na lince A mezi stanicemi Dejvická a Náměstí Míru. Odhadem dvacetiletý muž utrpěl závažná...
Pracovníci Pražské teplárenské (PTAS) ve středu po sedmi dnech obnovili dodávky teplé vody do části Prahy 4, kde byly od minulého čtvrtka přerušené kvůli poruše horkovodního potrubí. Oprava v oblasti...
Parkování kol v cyklověžích ve Středočeském kraji je nově o něco pohodlnější. Cyklisté totiž mohou za úschovu zaplatit prostřednictvím aplikace Lítačka. Kdo má dlouhodobý kupon PID pro příslušné...
Basketbalisté Slavie Praha NBK, nástupce českého šampiona Nymburka, se v nadcházejícím ročníku Ligy mistrů utkají v základní skupině G s Albou Berlín, Igokeou z Bosny a Hercegoviny a Bilbaem....
Čtvrtým závodem letošního Mistrovství ČR v rallye 2026 je Rally Bohemia v okolí Mladé Boleslavi, jede se 11. a 12. července. V akci jsou opět ty nejlepší české posádky.
Nejprve se spořádaně vezl a popíjel drink brčkem, při výstupu z autobusu se jeho nálada změnila. Policie pátrá po neznámém muži, který 12. května vykopl skleněnou výplň zadních dveří autobusu číslo...
Policisté hledají případné další oběti dvaašedesátiletého lékaře z Jesenice u Prahy, který čelí obžalobě ze znásilnění, pohlavního zneužití a sexuálního nátlaku vůči dvěma svým dětským pacientům. Po...
Policejní hlídka našla v pražských Hlubočepích lidské ostatky. Kriminalistům se tělo zatím nepodařilo identifikovat.
První kloubová tramvaj v historii pražského dopravního podniku oslavila 40 let v provozu. Tramvaj ČKD Tatra KT8D5 vyjela na svou první linku 7. července 1986. Přestože zkušební provoz moc dobře nešel...
Obecní, Svinaře, okres Beroun
7 481 600 Kč
Část osobních vlaků směřujících od Mladé Boleslavi do Prahy nebude od příštího jízdního řádu zajíždět do centra, ale skončí jízdu na nádraží ve Vysočanech. Počítá s tím alespoň aktuální návrh...
Tragická nehoda tří nákladních vozidel blokovala přes šest hodin Pražský okruh ve směru na dálnici D5. Při nehodě zemřel jeden člověk. Policie dopravu odkláněla, v okolí se tvořily kolony. Krátce po...