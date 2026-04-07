Klíště číhá hlavně v parku. Lidé neřeší prevenci, očkovaných Pražanů je minimum

Jana Sobíšková
  16:00
Aktivita klíšťat s teplejším počasím stoupá, parazité jsou také rok od roku nakažlivější. A to i v hlavním městě – encefalitidou se letos nakazili už čtyři Pražané, za celý loňský rok jich onemocnělo dvacet.
ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Údaje o nákaze lymskou boreliózou jsou kvůli loňské změně systému hlášení onemocnění do registrů hygienické služby nespolehlivé.

Nemocnost v Praze je podle hygieniků sice nižší než v jiných krajích republiky, jejich zkušenosti z terénu ale ukazují na nebezpečí v zeleni města.

„Naše data získaná při sběru klíšťat potvrzují vysokou míru promořenosti klíšťat proti lymské borelióze přímo v pražské zeleni. Parky a lesoparky vytvářejí specifické mikroklima, kde se klíšťatům mimořádně daří, a riziko nákazy je tak pro obyvatele metropole reálné již při běžné procházce,“ řekla Martina Marešová, ředitelka protiepidemického odboru Hygienické stanice hl. m. Prahy. První jarní měsíc je podle ní z epidemiologického hlediska kritickým zlomem.

„S rostoucími teplotami evidujeme první případy infekcí. Klíčem k ochraně zůstává očkování proti encefalitidě a včasná repelentní ochrana s důkladnou kontrolou po návratu z přírody,“ dodala.

Pražané ale tuto prevenci zanedbávají – proočkovaných proti klíšťové encefalitidě je jen 13 procent obyvatel.

Nemoc lidé podceňují

„Přibližně každý třetí pacient s klíšťovou encefalitidou je přesvědčený, že klíště přisáté neměl, popřípadě že na něj klíšťata nejdou a že se ho toto riziko tedy netýká,“ upozornila Dita Smíšková z Kliniky infekčních nemocí 2. LF UK a FN Bulovka.

Je ale důležité se mít na pozoru, encefalitidu přenášejí i mladší vývojová stadia klíšťat, která jsou maličká, průhledná a člověk si vůbec nevšimne, že na něm bylo přisáté.

„Zatímco u boreliózy můžeme přenosu zabránit včasným odstraněním klíštěte, protože přechod borelií do krve trvá řadu hodin a počáteční bakterie jsou nejspíše méně patogenní, u klíšťové encefalitidy toto bohužel neplatí. Tam stačí i několik minut nebo maximálně desítek minut, aby došlo k nákaze,“ řekla Smíšková.

Klíšťovou encefalitidou se mohou nakazit i očkovaní. Netuší, že nejsou chránění

Nemoc se může projevit individuálně. Děti mívají lehčí průběh meningitidy, postižení mozkových obalů. „I u těchto pacientů ale často vídáme obtíže, které přetrvávají řadu týdnů, někdy i měsíců,“ podotkla Smíšková.

Zdravý dospělý člověk dostane typicky meningoencefalitidu, kdy už je zasažena i mozková tkáň. „Znamená to poruchy vědomí, třes, zmatenost, poruchu rovnováhy, řeči, obrnu hlavových nervů a podobně,“ poukázala Smíšková.

Hrozí dlouhodobé potíže

Nejrizikovější skupinou jsou senioři a lidé chronicky nemocní nebo oslabení. Právě je ohrožuje nejzávažnější forma onemocnění – encefalomyelitida.

„Ta se nejčastěji projeví obrnami končetin nebo takzvaným bulbárním syndromem, při kterém jsou zasažena životně důležitá centra a hlavové nervy zodpovědné například za dýchání a polykání. Prvními příznaky bývá chrapot, poruchy polykání nebo neschopnost efektivně odkašlávat. Tento stav se může rychle zhoršovat a pacient skončí na umělé plicní ventilaci,“ popsala lékařka. Dodala, že těžké formy nemoci mohou postihnout i zdravého pacienta.

Klíšťata nesplachovat, ve vodě přežijí a mají blízko k intimním partiím, říká vědec

Encefalitida může mít také dlouhodobé následky, kterých je zřejmě více, než lékaři dosud předpokládali.

„Nejde pouze o poruchy hybnosti nebo obrny. Vedle toho existuje i takzvaný postencefalitický syndrom, který může zahrnovat jak zhoršení sluchu, tak i subjektivní potíže. Ty nejsou vždy snadno měřitelné, ale pacienty mohou trápit velmi dlouhou dobu a výrazně ovlivňovat kvalitu jejich života,“ řekla infektoložka. Lidé se podle ní více obávají lymské boreliózy, proto na Bulovce porovnali komplikace obou nemocí.

U boreliózy je časté ochrnutí lícního nervu, které postupně odezní, přetrvá u pěti procent pacientů. U klíšťové encefalitidy má více než třetina pacientů obtížné ochrnutí nervů i rok po prodělané infekci.

Léčba encefalitidy prakticky není k dispozici. „Pacientům můžeme nabídnout pouze léčbu zaměřenou na mírnění projevů onemocnění. Nejdůležitější, co jim ale nabídnout můžeme, je lepší ochrana před nemocí – tedy očkování,“ uzavřela Smíšková.

Klíšťová encefalitida

  • Na virové onemocnění mozku a mozkových blan neexistuje specifická léčba, lékaři pouze zmírní jeho příznaky.
  • Očkování lze zahájit kdykoli během roku. Pro rychlé zajištění ochrany existuje zrychlené očkovací schéma, které nastaví lékař.
  • Základní očkování je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění od 50 let věku; ostatní mohou získat příspěvek v rámci preventivních programů zdravotních pojišťoven.

Zdroj: Katedra parazitologie, Přírodovědecká fakulta UK

29. května 2023

Rozstřel

Nejčtenější

Česko - Dánsko 2:2, na penalty 3:1, po letech jsou fotbalisté na mistrovství světa

Čeští fotbalisté slaví postup na mistrovství světa 2026.

Český fotbal je zase světový. V červnu se v Americe představí na nejsledovanější sportovní akci planety. Bude součástí načančané show, která poprvé v historii pojme osmačtyřicet zemí. Postup si...

Řidič dostal za smrt matky s kočárkem tříletou podmínku. K soudu nedorazil

Řidič z neznámých důvodů sjel z vozovky a srazil maminku s kočárkem. (1. května...

Obvodní soud pro Prahu 9 ve čtvrtek nepravomocně rozhodl v kauze řidiče, který svým porsche usmrtil ženu s kočárkem. Adam Coubal dostal tříletý podmíněný trest a pětiletý zákaz řízení. Pozůstalým...

OMG, jsou nádherný. Designérka Marešová oněměla, když viděla své vozy pro Petřín

Designérka Anna Marešová si prohlédla své vozy pro petřínskou lanovku

Jako když dítěti dáte štěně. Takové pocity měla designérka Anna Marešová, když viděla poprvé své nové vozy pro petřínskou lanovku zcela hotové. Přiznala, že když před lety vyhrála soutěž, přišlo jí...

Loupež jako z filmu. V Praze někdo odpálil dva bankomaty, odcizil veškeré peníze

V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

U pražského Obchodního centra Opatovská došlo v sobotu ráno k výbuchu dvou bankomatů. Na místě zasahuje policie, v akci byli také pyrotechnici. Při výbuchu nebyl nikdo zraněn. Policisté nyní pátrají...

Klouzačka z plechu a co ty kameny? Nové hřiště na „Jiřáku“ je pod palbou rodičů

Nové dětské hřiště na náměstí Jiřího z Poděbrad (březen 2026)

Nové dětské hřiště na právě rekonstruovaném pražském náměstí Jiřího z Poděbrad je v provozu sotva několik dní a už schytává sprchu hejtů a nenávistných komentářů. Dospělým vadí povrch hřiště,...

Klíště číhá hlavně v parku. Lidé neřeší prevenci, očkovaných Pražanů je minimum

ilustrační snímek

Aktivita klíšťat s teplejším počasím stoupá, parazité jsou také rok od roku nakažlivější. A to i v hlavním městě – encefalitidou se letos nakazili už čtyři Pražané, za celý loňský rok jich onemocnělo...

7. dubna 2026

Stížnost na bití i špatnou hygienu. Policie znovu prověří možné týrání dětí v domově

Ilustrační snímek

Policie musí znovu otevřít kauzu možného týrání klientů s mentálním postižením v pobytovém zařízení v Lipníku na Mladoboleslavsku, nařídil Ústavní soud (ÚS). Původně policie nikoho neobvinila a...

7. dubna 2026  12:09,  aktualizováno  15:45

Policie uzavřela ulici u ČNB, pyrotechnik prohledával podezřelé zavazadlo

Uzavření u ČNB na Náměstí Republiky v centru Prahy z důvodu odloženého...

Policie v centru Prahy na několik desítek minut uzavřela ulici Na Příkopě, řešila nález podezřelého zavazadla. Evakuovala také lidi z České národní banky.

7. dubna 2026  14:57

Řidič formule, který se proháněl po dálnici, dostal pokutu deset tisíc

Policie hledá řidiče, který jel ve formuli po dálnici D4.

Řidič formule, který s ní jel loni v září po dálnici D4, má dostat pokutu deset tisíc korun a zákaz řízení na půl roku. Jeho syn, který o celém incidentu mluvil od začátku s médii, má pak podle...

7. dubna 2026  13:53,  aktualizováno  14:53

Úřad zamítl rozklad, druhou část metra D za 30 miliard postaví vítěz tendru

Dělníci v rámci stavby metra D prorazili poslední metry ze spojovacího tunelu...

Pražský dopravní podnik podepsal smlouvu na stavbu dalšího úseku metra linky D. Zakázku za 30 miliard korun bez DPH zhotoví vítěz zakázky vedený sdružením Subterra.

7. dubna 2026  14:49

Pokus o vraždu bezdomovce. Soud potrestal náctileté, domlouvali se na síti

Trestní zákoník (ilustrační foto).

Sedm, šest a pět let vězení v úterý pražský městský soud uložil nepravomocně trojici mladistvých mladíků z Prahy kvůli loňskému pokusu o vraždu bezdomovce. Podle obžaloby se na útoku domluvili na...

7. dubna 2026  13:30,  aktualizováno  14:01

Šlechtovka, kulisa za miliony. Oprava se dál táhne, místní mluví o ostudě

Chlouba Stromovky. Šlechtova restaurace je napůl opravená od roku 2021. Tehdy...

Šlechtova restaurace – dominanta pražského parku Stromovka, stále zůstává zavřená. Přestože zvenčí prošla nákladnou obnovou už před několika lety, stále není hotová další etapa rekonstrukce...

7. dubna 2026  12:54

Kvůli poruše trakčního vedení nejezdily vlaky mezi Prahou a Radotínem

Nádraží Praha-Smíchov před rozsáhlou modernizací (13. února 2024)

Poškozené trakční vedení ve stanici Praha-Smíchov komplikovalo ráno a dopoledne dopravu mezi Prahou a Berounem. Vlaky nejezdily mezi pražským hlavním nádražím a Radotínem. Dálkové soupravy jezdily...

7. dubna 2026  7:01,  aktualizováno  10:53

Šokující statistika: víc než půlka českých domácností má špatně pojištěný domov

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES LOUNGE na téma Podpojištění - Tichý zabiják rodinných...

Více než polovina českých domácností má špatně nastavené pojištění nemovitosti. V iDNES Lounge na to upozornili ekonom Aleš Rod, Magdaléna Davis z Člověka v tísni, Lenka Slabejová z České asociace...

7. dubna 2026

Policie hledá řidiče dodávky, který srazil cyklistu. Zastavil, pak si to rozmyslel

ilustrační snímek

Středočeští policisté pátrají po řidiči dodávky, který v úterý ráno srazil mezi Církvicí a Čáslaví na Kutnohorsku cyklistu. Po nehodě nejprve zastavil, pak si to ale rozmyslel a aniž by zraněnému...

7. dubna 2026  9:44

Pravidla se tu nedodržují. Po nehodě v Žižkovském tunelu chce radnice úpravy

Žižkovský tunel spojující Žižkov a Karlín (březen 2026)

Četné ohlasy vyvolal nedávný incident v Žižkovském tunelu v Praze. Ve spojnici mezi Karlínem a Žižkovem srazil rozjetý cyklista ve vysoké rychlosti ženu. Ta skončila v nemocnici s otřesem mozku a...

7. dubna 2026

Brutálně ztloukl muže mezi paneláky. Útočníka hledají i kriminalisté z mordparty

Brutální napadení v Praze. Útočníka hledá policie

Policie pátrá po neznámém útočníkovi, který ve čtvrtek mezi vchody panelových domů v pražské Frýdlantské ulici agresivně napadl pětatřicetiletého muže a způsobil mu poranění mozku. Zraněný je nyní po...

6. dubna 2026  17:26

